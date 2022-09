Ambientalistas asistirán al Congreso para que se discuta Ley de Humedales

Ambientalistas y vecinos autoconvocados finalizaron hoy el corte de dos días del puente Rosario-Victoria, en reclamo por el cese de las quemas en las islas del Paraná, con una asamblea en la que se decidió asistir este jueves al Congreso de la Nación “para que se retome la discusión por la Ley de humedales consensuada”.El corte de la traza vial, con acampe de manifestantes, fue organizado por la Multisectorial Humedales, junto a otras organizaciones ambientalistas rosarinas.Más de 10.000 personas participaron de la manifestación, que tuvo como lema “basta de ecocidio y Ley de Humedales ya”, consignas que se podían leer en la mayoría de pancartas y banderas exhibidas durante la protesta.Durante dos días, el puente que une la ciudad santafesina de Rosario con la entrerriana de Victoria, se convirtió en epicentro de la masiva movilización y acampe con carpas, que incluyó diversas actividades culturales referidas al humedal y las islas.“Mientras la gente visibilizaba el ecocidio, el paisaje que se veía desde el puente era catastrófico. Allá en el horizonte se veían los focos de incendio y más acá, la destrucción de la flora y fauna de las islas”, dijo a Télam un vocero ambientalista.Tras mencionar que en los próximos días se discutirá en las comisiones del Congreso ´la Ley de Humedales consensuada´, la Asamblea de Ambientalistas determinó “sostener y redoblar la movilización del pueblo”.“La idea es movilizarse masivamente este jueves a Buenos Aires para que se retome en el Congreso la discusión de la ley de humedales consensuada” dijo a Télam Rodolfo Martínez, un asambleísta de El Paraná No se Toca.“Tenemos que estar afuera y adentro del Congreso, para que salga el dictamen unificado de la Ley de Humedales”, añadió.Agregó que, entre otras propuestas votadas por la asamblea, se decidió “articular nuevamente las Brigadas para estar atentos a lo que sucede en el territorio de las quemas”.Asimismo, esta semana “continuarán las asambleas de ambientalistas en Rosario. La calle no se abandona. Solo el pueblo movilizado y decidiendo, puede terminar con el ecocidio”, afirmaron los asambleístas.La última semana el aire se tornó irrespirable para los rosarinos y poblaciones aledañas, situadas en la costa del río Paraná, por el humo proveniente de las quemas.Según ambientalistas de El Paraná No se Toca y Multisectorial Humedales, “ya se quemaron cientos de miles de hectáreas” y los daños al ecosistema y ahora, también a la salud de la gente (por el humo),“son muy graves”.Por su parte, desde el Centro Operativo de Emergencia en Alvear, desde donde los brigadistas combaten las quemas en las islas del Paraná, se indicó que los dos milímetros de lluvia de hoy “no alcanzan a apagar totalmente” los incendios.“Se necesita una precipitación constante y de muchos más milímetros”, explicaron, aunque el humo que invadió durante la semana pasada a Rosario, por el momento se ha disipado.