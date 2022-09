Universidad pública entregó diplomas no binarios: “abogade” y “profesore”

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó por primera vez dos títulos con formulación no binaria y no sexista que respetan los estándares establecidos en la Ley Nacional de Identidad de Género.Se trata de Mel Randev Gutiérrez, que, y Cloyke Gutiérrez, de, personas egresadas de las Facultades de Periodismo y Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente.La vicepresidenta de la casa de estudios platense, Andrea Varela, acompañada por la secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, Verónica Cruz, encabezaron la ceremonia de entrega de los diplomas de la que también participaron el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri, y la decana de Periodismo y Comunicación Social, Ayelén Sidun.La entrega de ambos diplomas obedece al pedido realizado por Mel Randev Gutiérrez y Cloyke Gutiérrez, quienes solicitaron que los títulos respeten su identidad de género, requiriendo que se formulen de forma no binaria, y con independencia de cambios registrables, conforme a los estándares de la Ley de Identidad de Género, explicaron en Derechos Humanos de la UNLP.”Hoy hemos compartido un momento fundacional que expresa la decisión política, institucional y académica de la UNLP de bregar por el reconocimiento y la ampliación de derechos de todas las personas que habitamos, trabajamos o estudiamos en ella”, reflexionó Cruz.”Esta ceremonia tiene importancia material y simbólica para el sistema universitario porque somos una de las primeras Universidades Nacionales en producir estas transformaciones muy relevantes para nuestra casa de estudios que es constitutivamente diversa. Diversidad que exige el trabajo coordinado de distintas áreas para remover las barreras hetero cis normadas y respetar los derechos conquistados”, remarcó Cruz.