Continúa cortado el puente Rosario-Victoria: exigen el cese de quemas en islas

Las actividades previstas

Corte hasta media tarde de este domingo

. La medida comenzó en la tarde de ayer y participaron 520 organizaciones de distintos puntos del país compuestas ambientalistas, entidades civiles y vecinos autoconvocados queEstaba previsto mantener la interrupción del tránsito más allá de las 17 tras una asamblea abierta que determinará el plan de lucha.En el marco de la, distintas organizaciones y vecinos continuaban desde ayer a las 15 con el corte para visibilizar una vez más el estrago ecológico que representa la desaforada quema de tierras en las islas del Delta del río Paraná., los manifestantes y representantes de gran cantidad de entidades ecologistas acamparon durante toda la madrugada para reclamar por el fin de los incendios en las islas, y para que el Congreso Nacional apure una ley que le ponga fin al ecocidio.Las actividades incluyeron la lectura de un documento, lecturas, poesías, charlas, mini recitales, y anoche observaciones astronómica. A las 8.30 está prevista una clase de yoga, a las 9.30 una intervención artística en la base del puente, a las 12 una clase de capoeira, a las 13 la plantación de flora nativa en la rotonda, y a las 14.30 una clase de danza afroamericana.. En esa instancia se volcarán distintas mociones para determinar cómo seguirán las acciones. Luego, según los organizadores, se sabrá con exactitud si el acampe y corte en el puente se mantiene, o se levanta, y a qué hora.“Lo que estamos viviendo es una catástrofe ambiental y social, es una emergencia territorial y de salud pública. Y, ante la ausencia del Estado, la única respuesta posible es la gente en la calle”, sintetizó aIvo Peruggino, referente de la Multisectorial por los Humedales.El militante expresó que queda “súper demostrado en esta marcha histórica sobre el puente Rosario-Victoria, donde miles de ciudadanos de Rosario y de localidades vecinas se acercaron para manifestarse pacíficamente, que no solo se exige una ley de humedales y el cese de las quemas, sino un futuro posible y habitable, nada menos que eso”.Adelantó que en la asamblea prevista para esta tarde “la idea es dialogar, charlar. Es un espacio donde surgen muchas ideas y no queremos arriesgar cómo seguirá el plan de lucha. Mañana (por hoy) veremos. Lo importante es que puedan participar los vecinos y todas las organizaciones”.En un documento dado a conocer el viernes, la Multisectorial por los Humedales valoró como un primer paso que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la realización de un plenario de comisiones para tratar los proyectos de ley de humedales en conjunto con las comisiones de Recursos Naturales; Presupuesto; y Agricultura.Sin embargo, dejó en claro que, si bien se celebra que “se esté avanzando en el proceso legislativo y que tanta lucha empiece a dar sus frutos, no se pierde de vista que se trata de un paso más entre tantos y que no hay garantías de un resultado positivo. Hoy más que nunca, y estando cerca del inicio del debate legislativo, decimos que queremos #leydehumedalesya, pero no cualquier ley. Apoyamos el proyecto consensuado por las organizaciones (expediente 0075-D-2022), y seguiremos con atención el debate para evitar que en la discusión se pierda su contenido”.