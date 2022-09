Histórico: Veteranos de Malvinas de todo el país se reencontraron en un desfile

Más de 700 veteranos y veteranas de Malvinas se reencontraron en el desfile cívico-militar que se llevó adelante esta tarde en la ciudad de Neuquén, en el marco del aniversario 118 de la capital provincial y a 40 años del conflicto bélico.El desfile tuvo como protagonistas a las y los excombatientes y sus familias que desfilaron por las calles de la capital neuquina, en el que también estuvieron presentes más de 200 instituciones sociales, de salud, deportivas y educativas.El intendente de la ciudad, Mariano Gaido, junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, llevaron adelante el acto de la revista de tropas y se entonaron los himnos provincial y nacional.Además, participaron del acto el vicegobernador Marcos Koopmann, ministros, concejales, diputados y autoridades del gabinete municipal y provincial, de la Legislatura provincial y del Tribunal Superior de Justicia.Los veteranos y veteranas representantes de todas las provincias y ciudades del país recibieron la ovación de alrededor de 60 mil neuquinos que se hicieron presentes en la actividad, y luego se hizo un minuto de silencio por los héroes de Malvinas."Estamos llevando adelante un aniversario diferente e histórico en la ciudad de Neuquén”, afirmó Gaido y destacó que "en esta oportunidad el desfile fue federal y que contó con la participación de todos los veteranos y veteranas del país”.El jefe comunal sostuvo que el desfile "superó las expectativas", y agregó que "el pueblo neuquino es afectuoso, y acompañó en cada momento a cada veterano y veterana”.Por su parte, Gutiérrez recordó que esta iniciativa comenzó el 2 de abril de este año cuando los representantes Malvinas de Neuquén les comentaron la idea de un reencuentro después de 40 años."Buscamos los medios y recursos, y hoy cumplimos un objetivo: se está llevando adelante un desfile aniversario donde conmemoramos y homenajeamos a hombres y mujeres, a héroes y heroínas que entregaron su vida hace 40 años para defender la patria, y lo hicieron sin ningún resquemor, yendo al frente entregando la vida”, expresó el mandatario.Asimismo, comentó que un veterano le dijo emocionado: “Gracias a este desfile me encontré con la enfermera que me salvó la vida”."Nos sentimos orgullosos como anfitriones”, manifestó Gutiérrez al mismo tiempo que enfatizó que se trata de un hecho histórico, porque "es la primera vez que se hace un reconocimiento federal de los veteranos y veteranas".El soldado clase 1962, que estuvo con el Batallón de Infantería en las Islas Malvinas, Ángel Maite, aseguró que "esto es una caricia al corazón, esto no se olvida"."Me encontré con un compañero, Ángelo, que hace seis o siete años no veía, vino a vivir a Neuquén por la familia, y otro de San Luis, esto es muy emocionante”, contó Maite.Por último, añadió que “esto es algo que llena mucho, el carisma de la gente, el pueblo, lástima que el que no viene se lo pierde, porque esta celebración va a ser imborrable”.El desfile federal tendrá su cierre por la noche, cuando continúe el homenaje a los veteranos de Malvinas, con la presentación de Víctor Heredia.