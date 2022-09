Alegría, historia y emoción: se vive la novena edición de la Traktor Fest

Hasta el domingo 18 se desarrolla la novena edición de la Traktor Fest en Aldea Spatzenkutter. El tradicional evento tiene como característica la exposición de tractores antiguos, degustación de comidas típicas y bandas en vivo.La fiesta, que este año fue declarada provincial y ya es parte del calendario cultural de la región, convoca a miles de turistas y visitantes de la zona.En el segundo día del evento, las cámaras deregistraron a cientos de familias que disfrutaban del evento y se sorprendían por la cantidad de tractores antiguos en excelente estado.“Ver estos tractores y maquinarias me da muchísima nostalgia, siento que me transporto a la época en que mi padre y abuelo los usaban en el campo”, dijo un n hombre.En tanto, otro hombre destacó que “muchas veces en los carros nuestros padres iban a los bailes”Por su parte, Raúl destacó que uno de los tractores que estaba en la exposición había pertenecido a sus antepasados. “Era chico y me acuerdo cuando mi familia los usaba para trabajar, mi papá era maquinista y mi mamá cocinaba en la casilla, eran tiempos de mucho sacrificio”.El hombre expresó que “ahora el trabajo del campo es distinto, las máquinas son más fáciles de usar, antes demandaban muchísimo esfuerzo”.