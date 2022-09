Incendios en Córdoba: el viento complica el combate del fuego en Traslasierra

Los bomberos trabajaron durante toda la madrugada de este sábado para evaluar las evacuaciones preventivas, cuando el incendio pasó cerca del paraje La Gloria, donde algunas personas prefirieron irse por sus propios medios, aunque oficialmente, no hubo necesidad una evacuación. A media mañana, se dirigió hacia el sudeste, a la zona de Ojo de Agua.



Según el director de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, las fuertes ráfagas no cesaron durante la noche y alcanzaron picos de 90 kilómetros por hora. “Es compleja la situación, las condiciones siguen siendo desfavorables. Hasta las 17 vamos a tener vientos intensos del norte. Ahora rotó al noreste. La comuna de La Gloria está totalmente cubierta”, dijo el funcionario.



Por otro lado, detalló que el fuego “está quemando monte muy tupido" y en las zonas de las quebradas se tornó "muy importante", donde es difícil el acceso para los brigadistas. "En zona de quebrada no se puede trabajar. Hay que esperar que el viento se defina para entrar a trabajar. Durante la noche no se definió”, dijo Vignetta.



Durante la noche de este viernes, se desató un foco en Villa Giardino, donde fueron evacuadas seis familias que ya volvieron a sus hogares.

La cabeza del incendio en Traslasierra cruzó la Ruta 15. “Fue imposible pararlo y en estos momentos estamos trabajando en distintos caminos de tierra alternativos, tratando de anclarlo en algún lugar para contenerlo finalmente”, aseguró el director de Gestión de Riesgo de la provincia. Corrientes, en alerta por los incendios

El gobierno provincial definió este viernes la prohibición en todo el territorio provincial del uso del fuego y suspendió las autorizaciones de quema que se habían otorgado.



En las últimas horas, en Concepción, se registró un foco de incendio de consideración, que hizo recordar la catástrofe sufrida este verano. Según trascendió, el fuego se inició en un lugar donde se había autorizado realizar una quema.



Las autoridades consideran que se está generando un "escenario perfecto" para que se generen incendios debido a la falta de lluvias.



El Ministerio de Producción de la provincia emitió un comunicado, donde se le pidió a la población extremar los cuidados para evitar la utilización de fuego para pastizales.



Desde la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial, por medio de la Dirección de Recursos Forestales, aseguraron estar trabajando en toda la provincia con "capacitaciones a productores para que puedan tomar todos los recaudos y las medidas preventivas pertinentes para evitar siniestros forestales".



El fin de semana pasado, se pudo ver varias quemas a la vera de las rutas, en zonas como el Batel, Chavarría y Concepción, derivando en este último lugar en una situación descontrolada que obligó a la actuación de bomberos que combatieron las llamas durante más de 12 horas.



El Gobierno provincial instó a toda la ciudadanía a extremar cuidados con el recuerdo de la catástrofe que azotó a Corrientes, cuando se consumió por el fuego el 10 por ciento del territorio, alrededor de 30 mil hectáreas arrasadas por día.