Reapareció el “changarín” de los dólares y dice que halló una piedra preciosa

De héroe a villano

¿Qué había pasado?

Mentira revelada

Ahora, una piedra preciosa

“Encontré un tesoro”

Piedra muy costosa

“Hay tesoros”

Hace tres años, José Leandro Sánchez, a sus 41 años, tuvo que “empezar una vida nueva, de cero", reveló un año después del episodio que le cambió la vida. Se cansó de la burla, de los insultos, de las críticas y de esas miradas prejuiciosas de sus vecinos, por lo que decidió mudarse., recordó.Se fue de Nogoyá, donde vivió 14 años, para trasladarse a casa de una hermana mayor en Colón, a 150 kilómetros de distancia.Pero, ¿cuáles fueron las razones de su mudanza?. Para todos los que oyeron, lo vieron o leyeron sobre él, se trata del recordado changarín, queen Capital Federal.. Según su relato, tras el hallazgo, había devuelto el dinero a su dueño, un misterioso empresario que le ofreció a cambio un millón de pesos. Pero, Sánchez no los aceptó. "Sólo quiero un trabajo en blanco", había dicho.. "Estoy en condiciones de decir que todo es mentira. No hay empresario, ni camioneta, ni maletín, ni dólares ni revólver. Nadie vio nada", aseguraba el fiscal de Nogoyá.De un día para el otro, José Leandro Sánchez era el hombre más conocido de Nogoyá. Pasó de ser el orgullo del lugar a la deshonra.Tres años y seis meses después del episodio que lo convirtió en héroe, pero horas después lo transformó en villano, reapareció José Leandro Sánchez. En un video que fue publicado en las redes sociales, el changarín contó que es maestro mayor de obras y,“Estaba haciendo unos trabajos de excavación para hacer unos pilotines y armar un encadenado nuevo. Entre las piedras moras, la tierra y el ripio que sale cuando es profundo el pozo, encontré esta piedrita que me llamó mucho la atención”, relató Sánchez y agregó que “Sánchez contó que llevó la piedra a la joyería y le dijo que “se trataba de una piedra safari, que es una piedra que es muy difícil de encontrar, que”, señaló el changarín en su relato.y que me dijeron que donde hay rocas, puede ser que aparezcan. Quería compartirlo para que vean lo que es una piedra safari, que es azul y negra”, remarcó Sánchez.Quizás Sánchez se equivoca en el nombre y se refiere a una piedra de Zafiro, la cual tiene una coloración azulada. Aunque por el momento, no se sabe qué tipo de piedra es la hallada por el changarín, parecería poco probable lo dicho por Sánchez.Mayor asidero, tendría al pensar que podría tratarse de una Amatista Azul, la cuales hay registros de haber sido encontradas en la vecina República Oriental del Uruguay, pero su valor es mucho menor al Zafiro y obviamente, que los diamantes azules.