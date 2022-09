Padres de Gonzalo Calleja imploraron justicia y que “esto no vuelva a ocurrir”

Policiales Jurado popular juzgará a acusados por el crimen de Gonzalo Calleja

Se realizó la audiencia de remisión de la causa a juicio por el crimen de Gonzalo Calleja, el joven que fue asesinado en julio de 2021. El contador, fue hallado muerto, en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, tras un día de estar desaparecido.Este viernes, los padres de Gonzalo participaron de la audiencia de remisión y se mostraron muy acongojados ante Elonce.En declaraciones ael padre de Gonzalo, detalló que “hay que esperar a que todo se resuelva, confiamos en la justicia y solo pedimos que”.En tanto, la mamá de Gonzalo agradeció a los fiscales, jueces y abogados que intervienen en la causa y detalló que “este año para nosotros fue muy difícil,Estacionó en calle Suipacha y Pringles de la capital entrerriana. Se encontró con un muchacho que le venía realizando compra de dólares, pero esta vez no estaba solo. Esa noche no volvió a su casa. Su novia, sus amigos y su familia no se podían contactar con él y denunciaron su desaparición. Encontraron el auto estacionado y en la tarde del día siguiente, una persona que caminaba por calles Montiel y Juan Báez, halló el cuerpo sin vida. Se comenzaba a investigar el homicidio del joven contador que tenía 29 años.La investigación llevada adelante por la División Homicidios e instruida por el fiscal Santiago Alfieri está concluida y tiene dos imputados: Exequiel Morato es el más comprometido, y Francisco Giménez está señalado como al menos quien lo acompañó en el plan criminal de robar y matar a Calleja.En los últimos meses hubo ofertas y negociaciones para un juicio abreviado, pero por ahora todo indica que el caso irá a un juicio por jurados, donde un tribunal popular deberá decidir si los acusados son culpables o no de un delito que los podría llevar a prisión perpetua.En la causa hay dos hipótesis sobre el rol de Exequiel Morato en el crimen de Calleja, y dos en relación a Francisco Giménez.Sobre eDijo que él conducía su auto y quien iba en el asiento trasero asfixió a Calleja, pero no dijo quién era.La Fiscalía y la querella lo acusan por Homicidio agravado por alevosía y críminis causa (matar para ocultar el robo). Su defensa sostendrá que el delito fue homicidio en ocasión de robo. La diferencia es que la pena única para el delito que imputa la acusaciónLas dos partes acusadoras lo imputan por el mismo delito que a Morato; su defensa (el abogado Cabrera) sostendrá su total inocencia en el caso.En la causa hay unos 60 testigos, que posiblemente no vayan todos a declarar al juicio, ya que previamente se seleccionan los que las partes consideran que abonan sus hipótesis. L