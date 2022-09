Se recibió de profesor a los 49 años y emocionó a todos con su historia

Amante de la naturaleza

“Con 49 años, lo logré”

Último examen

La historia de un ciudadano y flamante Profesor de Nivel Secundario en Biología en el Instituto de Educación Superior Santa Elena (IESSE) generó emoción en la comunidad, sus padres aguardaban en casa para ese abrazo que vale por mil.Daniel Adrián Chaparro comenzó su formación profesional allá por el 2016 con 43 años de edad, pasaron años, pasó una pandemia, pero con paso firme, comentó por qué eligió esta carrera a pesar que en su momento no era de su interés recibiéndose este jueves, publicó“Elegí esta carrera porque soy un amante de la naturaleza la cual hoy en día, sufre muchas agresiones y yo entiendo qué es una forma de ayudar a concientizar, sobre la importancia de cuidarla, es transmitiendo conocimientos sobre cómo funcionan los distintos organismos que forman parte de ella y enseñando que cada especie, cumple un rol importante en equilibrio ecológico. A mí no me gustaba la Biología, pero en el nivel secundario, tuve una profesora llamada Estela Kimbater que con su forma de enseñar, me hizo comprender su importancia y dejé de ver a la Biología como una materia o una ciencia cargosa y pesada”, relató el flamante profesor.También agregó que debió interrumpir, retomando año siguiente pero jamás dejo su oportunidad de vida en la enseñanza futura. “Yo comencé a estudiar esta carrera a los 43 años; anteriormente había estudiado otras carreras pero por más esfuerzo y aplicado que fuese, eso no era lo mío; lo mío era con las Ciencias Naturales, pero acá en Santa Elena no había para estudiar y no tenía los recursos económicos para hacerlo en otra localidad; por eso, cuando se implantó el profesorado de Biología en Santa Elena sentí que era la gran oportunidad, pero también la primera vez que me inscribí tuve que dejar la carrera por razones de trabajo, pero en 2017 la retomé desde el primer año, y esta vez, me hice el propósito de terminar y hoy con 49 años, lo logré”, contó Chaparro.Desde la institución educativa relataron con emoción el día que coronó Chaparro al rendir su último examen. "Comenzaba la mañana con un sol radiante, sabíamos que iba a ser un día especial, aguardamos la espera de como siempre lo llamé 'Chaparro'. Se asoma a la puerta de ingreso, su bici con la que vino cada día a IESSE se había desinflado. Con el sudor en la frente se paró y nos contó lo sucedido, entre palabras y palabras nos recitó uno de sus versos, seguramente para tranquilizarse y fue allí que no quedo más que ingresar a defender su última materia", contaron a través de las redes sociales.“A futuro habrá desafíos, conseguir trabajo es uno de ellos, pero sé que no va a ser fácil. Mientras tanto, tengo el firme propósito de no quedarme con lo aprendido, sino seguir capacitándome no solamente para obtener un sueldo, sino también para brindar a quienes sean mis alumnos, la posibilidad de seguir estudiando, así como también, de insertarse en el ámbito laboral para darles la peripecia de desarrollar microemprendimientos, con el objetivo de ayudarlos a forjar su propio porvenir en algo que realmente les guste, romper prejuicios y sobretodo, creer en uno mismo hasta el final”, concluyó.