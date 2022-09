A carcajadas mientras hacían RCP a un paciente: qué dijo la médica

?? | ESCÁNDALO EN ARGENTINA: Un escándalo se desató en las últimas horas en el Hospital Perrando, de Chaco. Ocurrió cuando trascendió el video de un grupo de médicos y enfermeros riendo a carcajadas mientras intentaban reanimar a un paciente que finalmente murió. pic.twitter.com/35dYLEDcrv — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 15, 2022

Esta semana se conoció un video grabado en el Hospital Perrando, en Chaco, en el que se ve a un grupo de médicos y enfermeros intentando reanimar a un paciente -que finalmente murió- mientras se escuchan carcajadas. La doctora que realizaba la RCP contó lo qué sintió al verse en la grabación.La médica Adriana Perroni, de 65 años, relató que todo comenzó cuando el paciente sufrió un paro respiratorio y los profesionales que estaban en el lugar comenzaron a turnarse para hacerle la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).Según recordó la mujer, su turno llegó cuando reemplazó a un médico que se fue a hablar con la familia del paciente., dijo Perroni en una entrevista en eldoce.tv, en la que confesó que en ese momento no se dio cuenta de las risas y que se enteró al día siguiente cuando una compañera le mostró el video.La médica”, señaló.Respecto a la conducta de quien grabó a pura risa, mientras una persona se debatía entre la vida y la muerte, la doctora dijo que “realmente no lo entiendo. No es una conducta de alguien que está en salud por vocación, esta persona se equivocó de carrera”., sentenció Perroni, y añadió que “debería replantearse si hizo enfermería porque tiene vocación de servicio o porque fue una salida laboral”.La médica contó que el hospital abrió una investigación administrativa por el hecho que la involucra a ella, a un enfermero, a la supuesta autora de las risas y a un médico que la ayudó en el momento de la reanimación, pero por ahora no se aplicó ninguna sanción concreta a nadie.Perroni agregó que solo sus compañeros de trabajo y la médica que le mostró el video se solidarizaron con ella. “Me dolió que la directora del hospital no se comunicara conmigo”, reconoció,Por último, mencionó que está próxima a jubilarse y que este incidente empaña el final de su carrera profesional. “Me retiro dolida”, concluyó.El miércoles, en diálogo con, el subsecretario de Salud de Chaco, Carlos Fernández, confirmó que "tres enfermeros y una médica fueron suspendidos de manera preventiva. Además, se iniciaron los respectivos sumarios". El ministerio también "pidió la separación y retención de haberes" de los cuatro profesionales.El paciente de 76 años, que finalmente falleció pese a las maniobras de RCP, era oriundo de El Impenetrable. Apareció con un golpe severo en la cabeza en la vía pública en la localidad de Miraflores el 1 de septiembre.El funcionario chaqueño detalló que en un principio el hombre ingresó al Hospital Castelli, pero ante la falta de neurocirujano lo derivaron al Perrando, a 267 kilómetros de distancia del primer centro de salud.El 2 de septiembre ingresó a terapia intensiva y al día siguiente siguió "inestable". El 4 de septiembre a las 17 tuvo el primer paro, que fue el que se viralizó. "Se lo reanimó. Ya que tenía una lesión en el pulmón, le ponen un tubo, luego hizo dos paros más y falleció", contó Fernández.