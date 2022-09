Abuela invierte jubilación en figuritas: “Vivo un momento único con mis nietos"

Ana del Rosario Mulet vive en Godoy Cruz, Mendoza, tiene 75 años y lo que más le gusta hacer es abrir paquetes de figuritas con sus nietos. Ya llenó dos álbumes Panini del Mundial de Qatar 2022 y asegura que quiere llenar cuatro más., afirma la jubilada. Y agrega:, dice.Y reflexiona:Ana tiene 15 nietos y contó que en el último mundial de Rusia 2018 llenó entre 12 y 14 álbumes, según relató la abuela al medio mendocino. Y además contó que ahora llenará menos debido a que muchos de sus nietos ya están grandes y sólo seis tienen entre 3 y 16 años, y para ellos las colecciona.En esa línea, la abuela dijo: "Yo soy jubilada y pensionada, y no es mucha la pensión que cobro. PeroContó también que todos los sábados asiste a encuentros dedicados al intercambio de figuritas: "Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Van las familias y es un momento muy lindo".Otro de los secretos de Ana, como experimentada coleccionista, es tener kiosqueros amigos: "Ya me conocen, les compro hace años. Entonces, cuando llegan figuritas, ellos mismos me llaman para avisarme. Y me cobran lo que valen, eh: 150 pesos".También reveló que el álbum de la Copa América, en la que la selección argentina salió campeón, lo llenó cinco veces.Además de su entusiasmo por coleccionar, que se desató hace muchos años, la mujer: "Parece mentira, ¿pero sabe usted lo que aprenden mis nietos? Aprenden un montón de geografía, la ubicación exacta de los países. Aprenden a memorizar. Dígame, con una mano en el corazón, ¿cuántos chicos sabían dónde quedaba Qatar hasta ahora?". Y suma:La jubilada admitió ser futbolera y ser hincha de San Lorenzo y de Godoy Cruz. Además, reveló que uno de sus hermanos jugó en Talleres de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata. "No solo jugó en Primera, sino que le hizo un gol a Boca en el Torneo Nacional de 1975?, recordó.Para finalizar, se sinceró: "¿Le digo la verdad?. (Los Andes)