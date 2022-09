Juntaron un millón de pesos para la cena de egresados pero el dinero desapareció

El último año de la secundaria es el más esperado por todos los estudiantes y la ilusión de los jóvenes del Ipem 400, del barrio 1° de Mayo en Córdoba, fue derribada luego de que una compañera del curso haya robado la plata recaudada para la cena de egresados.



Según relataron los estudiantes, durante toda la primera parte del año habían realizado rifas y ferias del plato para juntar plata para lo que sería la cena de egresados a fin de año. Con todo lo hecho habían llegado a recaudar casi un millón de pesos.



Al consultarles a las autoridades el colegio sobre la posibilidad de que guarden la plata en la institución, la respuesta fue negativa ya que no se podían hacer responsables de un monto tan elevado.



Allí decidieron que el dinero lo guardara una de sus compañeras. Cuando los jóvenes se pusieron de acuerdo sobre el salón y la fecha en la que se realizaría la cena, comenzaron los problemas acerca de dónde estaba la plata.



Los días pasaban y la compañera responsable del dinero seguía poniendo trabas en el asunto. Ante la tardanza en el pago del salón los estudiantes decidieron de igual modo hacer algo representativo como dividir la plata en partes iguales, pero el gran problema es que el monto total seguía sin aparecer.



Para sus compañeros la alumna lo gastó y ahora no sabe cómo redituar lo que hizo. Después de estar un tiempo sin dar rastros, una de las estudiantes recibió un mensaje: "No tengo la plata. Por favor ayudame. Les juro que les puedo explicar".



Pese al mensaje decidieron que realizarán una denuncia contra ella y que volverán a realizar actividades para poder recaudar nuevamente el dinero y sí hacer un festejo a fin de año. (Cadena 3)