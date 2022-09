Judiciales de todo el país inician un paro de 48 horas con movilización

Los trabajadores agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) pararán y se movilizarán desde las 10 de mañana hacia Tribunales en demanda de la inmediata incorporación del gremio a la obra social de la actividad y del pago del cuarto tramo de aumento salarial, informó el secretario general Julio Piumato.



Los judiciales nacionales de todo el país pararán mañana durante toda la jornada, aunque los trabajadores del interior lo harán durante 48 horas para facilitar el viaje hacia la Capital Federal.



Piumato, secretario general del gremio y titular del área de Derechos Humanos de la CGT, explicó hoy en un comunicado que los judiciales se movilizarán desde las 10 en el contexto del plan de lucha de forma oportuna declarado para recuperar la obra social de la actividad, que "fue devastada", y también en defensa de los salarios.



"Mañana será una jornada histórica de lucha a partir de la movilización nacional convocada por la recuperación de la obra social judicial. El gremio exige de una vez por todas su participación en el directorio, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CDJN) y de la Asociación de Magistrados", explicó Piumato.



El dirigente sindical detalló que la convocatoria de mañana fue suspendida en su momento para "no mezclar el proceso electoral de renovación de autoridades del 17 de mayo último con este reclamo por la salud de los trabajadores", y aclaró que luego de que la conducción de la UEJN fue ratificada de forma mayoritaria "se retomó el plan de lucha".



"La Corte Suprema debe compartir el directorio de la obra social con el gremio y la Asociación de Magistrados para que la organización sindical pueda aportar su calor y contenido y garantizar la salud y la prevención de los trabajadores", sostuvo Piumato.



Los judiciales paralizarán las tareas desde las 10 de mañana y durante 48 horas en todo el país para movilizarse y regresar luego de la protesta a sus lugares de origen, añadió.



"Los trabajadores no solo marcharán mañana por la recuperación de la obra social sino por el inmediato pago del cuarto tramo de recomposición de los salarios, porque no se puede admitir perder valor ante una inflación galopante. Hay que defender el ingreso y una justicia independiente para acceder a todos esos derechos", concluyó el sindicalista.