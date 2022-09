Para aplaudir: salía a buscar trabajo, encontró $2 millones y los devolvió

Matías Pauluch tenía que viajar a Oberá, provincia de Misiones, para iniciar una changa de pocos días. Esperaba el colectivo en la localidad de Leandro N. Alem para llegar al nuevo trabajo temporal al que iba a acudir por recomendación de un amigo.El hombre de 35 años estaba en la parada cuando vio pasar una moto con dos adultos y, entre ellos, un menor tapado con una manta, porque había comenzado a lloviznar.Metros más adelante, vio caer desde el vehículo unos objetos. Divisó una mamadera, unos juguetes y, lo más llamativo,. Después de hacer contacto visual con quien lo seguía en la fila para abordar el transporte público, decidió ir en busca de los objetos.“Cuando abro la bolsa había mucha plata.. Lo primero que hago es mirar hacia atrás y acercarme al señor que estaba detrás de mí para preguntarle si los conocía. Me dijo ‘si agarraron para aquel lado no deben ser de muy lejos’”, relató en diálogo conFue entonces que decidió dejar todo de lado y abocarse a la búsqueda de la familia.”, justificó.. Recorrieron infructuosamente algunos kilómetros y resolvieron dirigirse a una estación de servicio cercana para consultar si los dueños del dinero habían parado a cargar combustible.Efectivamente, según le confirmaron, la familia en cuestión había pasado por allí. Entonces dejó su número de teléfono a los trabajadores para establecer un contacto y poder devolver la plata y demás pertenencias.a. Yo no iba a tocar esa plata porque no sabía para qué era, ni de quién era”, dijo, en una abierta declaración de principios absorbidos de su familia.Matías volvió a su casa con el dinero, pero algo interiormente le decía que debía retomar la búsqueda. Fue así que, sin siquiera decirle a su madre sobre la enorme cantidad de plata que llevaba consigo,El hombre se acercó al lugar con la dirección que le proporcionaron y,, acotó.Matías contó que los dueños de la plata intentaron retribuir su gesto con una recompensa monetaria, pero que no la aceptó.. Hice lo que tenía que hacer, lo que me hacía sentir bien”, explicó.E insistió: “Nunca tuve esa cantidad de dinero en la mano y se siente una especie de nervios. No estaba tranquilo y necesitaba devolver esa plata”.. Calculo que un poco menos, pero la cifra era muy cercana”, detalló.El muchacho no pudo llegar a la changa para obtener un dinero muy necesario, aunque no lo lamentó, porque no hubiera sido producto de su trabajo., según publica Clarín.