Una joven de 18 años participó en proyecto de NASA para planear misión a Marte

La importancia de los primeros pasos

“Siempre me gustó la matemática, la física y la química. Sabía que quería hacer una carrera de ingeniería que tuviera varias salidas laborales y lo aeroespacial me interesaba”. Así comenzaba a gestarse el sueño de Avril Denegri, una joven de 18 años que formó parte de un proyecto de la NASA para organizar una misión tripulada a Marte.Al terminar el secundario con uno de los mejores promedios de su promoción, las autoridades del Colegio Nacional de La Plata le ofrecieron presentarse al concurso para que tenga su primera experiencia en relación a su carrera soñada: la ingeniería aeroespacial.Durante varios meses hizo un gran trabajo y consiguió viajar a Estados Unidos para llevar adelante esta iniciativa de la Foundation for Internacional Space Education (FISE) que compartió con más de 40 jóvenes de todo el mundo. “Estoy contenta de poder representar a mi país en el exterior”, dijo Avril en diálogo con TN.“Cuando me lo ofrecieron, yo obviamente lo acepté. Me puse en contacto con la profesora Carolina Casalaspro, que fue mi tutora durante todo el proceso. A partir de ahí, tuve que realizar distintos trabajos que me mandaban desde Estados Unidos periódicamente y los enviaba para que los corrigieran”, detalló. Estas tareas, contó, eran en base al tema que iban a abordar en el proyecto.“El objetivo era planificar y proyectar una misión tripulada a Marte. Entonces todos los trabajos que teníamos que hacer antes de viajar tenían que ver con Marte y sus características como el clima, la radiación y la falta de gravedad durante el viaje, órbitas, motores y todo lo necesario para llevar adelante el cometido”, relató en diálogo con este medio.“Si todo salía bien, podía viajar al proyecto”, explicó la joven, cuyo compromiso y esfuerzo consiguieron que finalmente viajara a la United Space School de Houston el mes pasado.Una vez que llegaron a los Estados Unidos, Avril relató que los expertos entrevistaron a cada uno de los participantes que consiguió un lugar y luego fueron divididos en distintos grupos. De esta manera, cada equipo se encargaría de una tarea específica del proyecto.Paralelamente, tuvieron la oportunidad de presenciar charlas con especialistas en el área: “Nos enseñaban mucho y podíamos consultar las dudas que teníamos sobre los que nos tocaba para hacerlo lo mejor posible”, precisó.“El último día presentamos el proyecto terminado ante un comité de expertos y una vez que terminamos de exponer oralmente, nos preguntaban cosas sobre lo que habíamos presentado”, afirmó, contenta por el resultado final.A la hora de repasar su experiencia, Denegri remarcó la posibilidad de encontrarse con jóvenes de otras nacionalidades tan apasionados como ella: “Me sirvió para conocer gente nueva que tiene los mismos intereses y también me ayudó a afianzarme en la carrera”.Para ella, esta iniciativa fue fundamental para dar sus primeros pasos en el área, ya que pudo “visualizar lo que viene después de la carrera”. “Yo me anoté sabiendo de qué iba, pero uno no conoce a ciencia cierta qué es lo que puede pasar después, entonces fue una guía para ver todas las partes en las que uno se puede desarrollar en la industria aeroespacial”, sostuvo.“La verdad es que el proyecto me encantó. Estoy super agradecida con la educación pública que me brindó las herramientas para poder ir y también a la facultad que me apoyó para poder hacerlo”, dijo.Pese a que ahora quiere centrarse sumamente en los estudios, aseguró que le encantaría anotarse en otros proyectos similares y deja abiertas las puertas hacia el futuro: “Yo no sabía ni que existían, pero ahora que sé, voy a buscar, investigar y anotarme porque me quedé con muchas ganas de hacer más”.