Muertes en geriátrico clandestino: El municipio señala que “no existía denuncia”

La fiscal que investiga la muerte de dos ancianos en un geriátrico clandestino de Concordia, confirmó que los detenidos ya tenían "una causa penal" por un hecho similar: una residencia para adultos mayores en Villa Zorraquín que había sido clausurada.En declaraciones radiales, el funcionario municipal informó que "en Concordia tenemos 21 residencias de larga estadía gerontológica, de las cuales 11 ya están habilitadas totalmente y las otras 10 están en etapa de habilitación"."Obviamente, este lugar era clandestino y no sabíamos que funcionaba allí una residencia de este tipo", aclaró. Subrayando además que "no existía ningún tipo de denuncia al respecto".Desde el gobierno local, a través de un comunicado oficial, se recordó la "importancia de corroborar que los hogares de residencia para adultos mayores cuenten con la debida habilitación"."Para consultar sobre hogares que se encuentran habilitados y en regla para funcionar, se puede llamar a los teléfonos 421-3750 (Área Adultos Mayores, Dirección de Gestión Preventiva y Promoción) o al 3454048341 (Dirección de Inspección General)", se destacó.Por último, el municipio puntualizó que a esos "teléfonos además se pueden denunciar situaciones que generen sospecha sobre el buen trato y cuidado de los adultos mayores, como así también el funcionamiento ilegal de residencias que no están habilitadas". Fuente: (LT 15).