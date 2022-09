La nueva lista de 41 celulares que quedarán sin soporte de WhatsApp

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados en el mundo y una de las aplicaciones más descargadas.



Uno de los secretos de su éxito es que las constantes actualizaciones, aunque parezca una ventaja, también provocan el fin del soporte para algunos dispositivos móviles, como ocurrirá desde el 30 de septiembre.





Las mejoras realizadas requieren más rendimiento de los teléfonos inteligentes, por lo que muchos modelos de teléfonos móviles se quedan atrás y no puedan actualizarse, principalmente porque el sistema operativo está desactualizado.



Por lo tanto, Meta publicó una lista de teléfonos móviles que a partir del 30 de septiembre ya no serán compatibles con la aplicación de mensajería e incluyen dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.



Qué celulares dejarán de tener WhatsApp a partir del 30 de septiembre



Los dispositivos con sistema operativo rezagado, y que ya no son compatibles con versiones recientes, se quedarán sin WhatsApp. En concreto, para Android sería un móvil con versión 4.0.1 o inferior, y para Apple, un teléfono con iOS 12 o inferior.



Los teléfonos inteligentes de marcas populares como Samsung, LG, Lenovo, Huawei y Apple dejarán de recibir actualizaciones de WhatsApp. La lista asciende a 41 dispositivos, entre los que se encuentran:



Huawei



- Huawei Ascend D2



- Huawei Ascend Mate



- Huawei Ascend G740



LG



- LG Lucid 2LG Optimus F7



- LG Optimus L3 II Dual



- LG Optimus F5



- LG Optimus L5 II



- LG Optimus L5 II Dual



- LG Optimus L3 II



- LG Optimus L7 II Dual



- LG Optimus L7 II



- LG Optimus F6LG Enact



- LG Optimus L4 II Dual



- LG Optimus F3



- LG Optimus L4 II



- LG Optimus L2 II



- LG Optimus F3Q



Samsung



- Samsung Galaxy Ace 2



- Samsung Galaxy Core



- Samsung Galaxy Trend Lite



- Samsung Galaxy Trend II



- Samsung Galaxy S3 mini



- Samsung Galaxy Xcover 2



iPhone



- iPhone SE



- iPhone 6S



- iPhone 6S Plus



Otras marcas



- Archos 53 Platinum



- HTC Desire 500



- Caterpillar Cat B15



- Sony Xperia M



- Wiko Cink Five



- Wiko Darknight



- ZTE Grand S Flex



- Lenovo A820



- ZTE V956 – UMi X2



- Faea F1THL W8



- ZTE Grand X Quad v987



- ZTE Grand Memo



Cabe señalar que todos estos modelos tienen en común que fueron lanzados al mercado hace más de 10 años. Y si bien WhatsApp no queda inutilizable de inmediato, es recomendable cambiar a otra aplicación o usar dispositivos con un sistema operativo reciente, sobre todo para evitar problemas de seguridad porque cuanto más desactualizado, mayor es el riesgo de enfrentar un ataque informático.



Las actualizaciones que periódicamente hace la principal aplicación de mensajería obligan a que muchas series de celulares se vayan quedando sin el servicio de WhatsApp. Por ello, los dispositivos lanzados hace más de 10 años ya no serán compatibles con la aplicación.