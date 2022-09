Según el parte médico, el menor está con politraumatismos y neurológicamente estable, es decir no tiene afectación cerebral, pero se encuentra internado en observación, dada la magnitud de la caída.



El hecho ocurrió durante el entretiempo del Superclásico y lo que se confirmó es que no hubo comunicación con el SAME, ya que fue trasladado por una de las ambulancias del club.



A 24 horas del accidente, mientras se esperan nuevos partes médicos, las polémicas que trascienden están relacionadas con la falta de comunicación de lo sucedido, dado que el hecho no fue notificado de manera correcta ni por la policía, ni la seguridad, ni por el club.



