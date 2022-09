El fuego avanza en Córdoba, Jujuy y Salta: más de 4000 hectáreas quemadas

Fuego en el norte: los incendios de Salta y Jujuy



Tanto en la provincia mediterránea como en las del norte, las condiciones climáticas hicieron que sea más complejo poder controlar el fuego y aún persiste el fuego, mientras se suman de a miles las hectáreas quemadas.Luego de una jornada de trabajo intenso por parte de los brigadistas, solo permanecían dos focos de incendios forestales activos en la provincia de Córdoba. Los mismos se ubican en el valle de Punilla, uno en La Cumbre y el otro entre Huerta Grande, La Falda y Villa Giardino. Por tal motivo, se aclaró que el resto ya están contenidos y no representan riesgo de daño a inmuebles o área urbana o rural.El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Vignetta aclaró que si bien se redujo la actividad del fuego en la zona de alta montaña y se trabajó sobre el camino viejo entre La Cumbre con Ascochinga, aún “persiste el peligro de reinicios”. De hecho, advirtió que el índice de riesgo continuará en “niveles extremos hasta el martes”.Los trabajos se mantienen de manera persistente, con la participación de dos aviones hidrantes, dos helicópteros y efectivos en tierra. De hecho, se remarcó que en la zona de la estancia San Miguel se reforzarán las dotaciones en las próximas horas.Dado que hasta el momento los incendios se produjeron bajo un clima adverso para el control del fuego, los funcionarios advierten que en las próximas horas el viento será del Este con rotación hacia el norte y ráfagas de hasta 25 o 30 km. Frente a dicho análisis, Vignetta resaltó que “son condiciones favorables para controlar los incendios que quedan activos”.Dado que se logró contener a la mayor cantidad de focos ígneos, la Policía Camionera de Córdoba informó a cerca de la decisión de rehabilitar todas las rutas que hasta el momento permanecían cortadas debido a la poca visibilidad causada por columnas de humo.Durante dos días permaneció el incendio forestal en la localidad jujeña de Yuto y zonas aledañas. Debido al avance del fuego, se estima que ya fueron arrasadas unas 4.700 hectáreas. Por tal motivo, desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se decidió sumar personal destinado a apagar los incendios.Afortunadamente, en Jujuy tampoco se detectaron daños en viviendas o bienes personales. Especialistas destacaron que en las próximas horas el clima será más fresco y eso permitirá una mayor facilidad para controlar el fuego.Alberto Seufferheld, director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) advirtió que “en algunas jurisdicciones ya están controladas, pero el escenario climatológico no es el mejor”. Por eso, ante el peligro de avance del fuego, desde el Ministerio de Ambiente local de anunció que conformaron un equipo técnico de rescate y se coordinó para que esté disponible una veterinaria en la localidad de Yuto para que brinde atención a la fauna nativa.Más allá del peligro en el ambiente, los incendios afectaron a la población debido a que se dañaron las redes de distribución del suministro de energía eléctrica que abastecen las localidades de Yuto, El Bananal, Vinalito y zonas aledañas.En Salta la situación no fue muy diferente y desde Defensa Civil se comunicó que “trabajan en incendios forestales en Orán, Colonia Santa Rosa, Embarcación, Urundel y Aguaray, entre otros puntos de la provincia, y en Yuto, localidad de Jujuy colindante con Urundel”, informó Telam. Por tal motivo, desde el gobierno se aseguró que mantienen controladores activos y al igual que en Jujuy, también se registraron daños en el sistema eléctrico.Infobae.