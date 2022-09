Miguel Mateos deslumbró en la segunda noche del Motoencuentro de Diamante

Testimonios de motoqueros

Miguel Mateos

Programación

Costo de las entradas

Detalle de los valores

Con la presencia de moteros de distintos lugares del país, el Motoencuentro de Diamante continúa celebrando sus 25 ediciones.Durante la segunda jornada, más moteros arribaron a Diamante para disfrutar del fin de semana.En tanto, en la noche del viernes, Miguel Mateos subió al escenario Norberto “Pappo” Napolitano para brindar un show que solo el “jefe del rock en español” puede ofrecer.transmitió en vivo en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Lucas es de Villa María (Córdoba) y esta es la primera vez que llega a Diamante, al Motoencuentro. “Es muy especial para la gente que nos gustan los ‘fierros’, las motos. Hace mucho tiempo que quería venir, pero por el ‘laburo’, pareja, nunca podíamos largarnos a venir. Este año se dio. Estamos disfrutándolo a full”, dijo. Con sus amigos hicieron 450 kilómetros para disfrutar de este evento.Quiénes llegaron desde Godoy (Santa Fe) a vivir este encuentro en la ciudad entrerriana, destacaron lo que se vive en este evento que se extenderá hasta este sábado. “Acá no hay horarios”, dijeron, al mostrar el disfrute, con amigos, charlas, asado y música., esta es “la sexta vez” que visita la ciudad entrerriana para este evento tan particular. Agregó que en esta oportunidad “está más tranquilo, podemos conversar”. Arribó desde la ciudad de Maye (en el sur de Brasil); hice 900 km. El recorrido le demandó nueve horas de viaje “sin parar”. El domingo estará volviendo a su ciudad de origen.“El Motoencuentro es una pasión, venimos a hacer amigos”, resaltó e invitó a quienes quieran llegar a su ciudad a “que nos visiten. En diciembre, en la primera semana hay también un motoencuentro muy lindo”.Un grupo de amigos llegó desde la localidad bonaerense de Bragado; uno de ellos expresó a: “Yo había venido hace diez años y hoy, puedo ver que ha cambiado para bien. Hoy realmente hay un clima muy bueno y promete superarse. Ha habido charlas muy interesantes sobre seguridad vial, historia de las motos, y otros temas muy variados e interesantes”.“Creo que se están cumpliendo los objetivos que tienen los organizadores, que son el hacer nuevas amistades, viajar y pasar un buen momento”, indicó un motero que llegó en una Suzuki V Strom 1000.El cantautor y músico de rock se llevó todos los aplausos y cerró la segunda noche del Motoencuentro. Un gran marco de público acompañó el show.Recepción y Bienvenida09:00 Hs. | Apertura del evento - Galería de exposiciones - Museo - Arte Temático (María Dreiling)10:00 Hs. | #Auditorio: Historia de la motocicleta nacional - Vicente Gutiérrez10:30 Hs. | #Visitas: Parque Nacional Pre Delta - Sendero del Espinal11:30 Hs. | #Auditorio: El placer de viajar en moto - Laura Rebasti14:30 Hs. | #Auditorio: De Ushuaia a Alaska - Francisco Patxi Otaño15:00 Hs. | #Clínica de Conducción: Prácticas a cargo de David Tieppo#Show Custom By Freddy Carrizo (Galería)15:30 Hs. | #Auditorio: Presentación de productos - Decon Group Kawasaky17.00 Hs. | Caravana por la ciudad - De regreso - Exposición en el paseo gastronómico de la costanera18:30 Hs. | #Auditorio: Tips de preparación de viajes y/o aventuras (Mecánica, navegación, indumentaria, alimentación) - David Tieppo19:30 Hs. | #Auditorio: Cinema motos - Harley a la cubana - Productora Motoneta Cine - Dirección: Fito Pochat20.30 Hs. | Apertura de escenario - Hovi Vera Producciones presenta: Reseña de carnaval Strobel21.00 Hs. | Inicio de showsDocumento Único - Tributo a La RengaMacadamLA MANCHA DE ROLANDOLas entradas se pueden adquirir de forma on line a través del siguiente enlace: https://motoencuentro.diamante.gob.ar/ o al ingresar al predio.Las motos de alta cilindrada tienen un valor de 2000 pesos, tanto para el motociclista como el acompañante. En el caso de las de menor cubicaje, motociclista y acompañante, abonaran 1500 pesos cada uno, accediendo a un parque cerrado dentro del predio.Abonando sólo por única vez este importe, quienes asistan al evento en moto podrán disfrutar de todas las actividades de la grilla oficial de este año. En tanto, quienes asistan solo como espectadores del espectáculo, podrán abonar una entrada diaria.Única vezMotociclista alta cilindrada - 2000 pesosAcompañante Alta Cilindrada - 2000 pesosMotociclista baja cilindrada - Parque Cerrado - 1500 pesosAcompañante baja cilindrada - Parque cerrado - 1500 pesosPeatonesSábado 10 | 2000 pesos - Menores (entre 6 y 10 años) - 500 pesosEntrada del Buen ContribuyentePara aquellos diamantinos que están al día con sus impuestos, el beneficio del bono para el buen contribuyente, es para este jueves, día de apertura del evento.