Tentativas de autodeterminación: “Pedimos a familias acompañar, estar atentas”

Desde la Terapia Intensiva del Hospital San Martín han observado que los números de intentos de autoeliminación han crecido en el último mes.



“Estamos muy preocupados. Hoy estuvimos reunidos con todo el equipo. No hemos tenido esta situación en el último tiempo, y que haya en los últimos 30 días, intentos de autoeliminación, nos preocupa mucho. Creemos que hay una situación de vulnerabilidad que quizá haya dejado la pandemia, las redes sociales, la situación actual, pero tenemos que estar muy atentos”, comenzó diciendo a Elonce el jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín.



De la misma manera, puso relevancia en que “lo que queremos, al trasladar esto a la comunidad, no es sólo dar el alerta, sino también hacer un llamado de atención para que toda aquella persona que está cerca nuestro, hermano, madre, padre, hijo y del que se observe vulnerabilidad, estar muy cerca. Creemos que esto ha ido in crescendo y esperemos que en el mes de septiembre esta situación se revierta”.



En los intentos de autodeterminación que se han producido “la mayoría se ha podido salvar, todos han entrado en asistencia mecánica ventilatoria, han tenido un período en cuidados críticos; pero algunos no lo han podido hacer: un 20 o 30 % han fallecido”.



“Es una situación anormal, irregular, infrecuente. Las salas de terapia están llenas en estos momentos, tenemos alto número de pacientes y ha habido un número de pacientes importante que en el mes de agosto ha estado en estas salas por esta patología que es esporádica y por suerte lo es”, expresó Grieve.



La mayoría son pacientes jóvenes, aseveró.



Pidió a las familias “estar muy cerca. Muchos son chicos jóvenes que tal vez necesitan apoyo psicológico, psiquiátrico. Pedimos que si vemos en este período múltiples situaciones especiales, estar muy cerca, acompañarlos, hacerlos tratar para que estos intentos de autoeliminación no terminen en cuidados críticos o que no se puedan revertir”.



Por último indicó: “Con estos alertas, el único objetivo que tenemos es proteger a la comunidad, proteger a la familia”. Elonce.com.