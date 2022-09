Vizzotti pidió "no subestimar" al covid y solicitó aplicarse vacunas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, pidió a la población “no subestimar” la situación actual con respecto al coronavirus y exhortó a continuar con la aplicación de las dosis de refuerzo de las vacunas para “no perder la inmunidad, porque la protección no dura toda la vida”, y evitar “la posibilidad de tener complicaciones”.



Al referirse a la situación actual de la lucha contra la Covid-19, durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno para informar sobre el brote de Legionella en la provincia de Tucumán, la ministra dijo que desde el gobierno recomiendan "la importancia de continuar recibiendo los refuerzos” de las vacunas.



“No subestimemos la situación, sepamos que tenemos una herramienta que es muy importante que son las vacunas”, sostuvo Vizzotti, e insistió en la necesidad de los refuerzos de las dosis porque “el virus Sars-Cov-2 no se puede eliminar, la infección natural no nos da protección de por vida, la vacuna no dura toda la vida”.



De esta manera, “para sostener esta situación donde vamos a tener circulación del virus, donde vamos a tener estacionalidad, y que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, no subestimemos la situación” y “sepamos que necesítanos los refuerzos de las vacunas, que son muy importantes, para no perder la inmunidad y evitar la posibilidad de sufrir complicaciones”, recomendó la ministra.



Luego agregó que los refuerzos son necesarios, “sobre todo si tenemos más de 50 años, algún factor de riesgo y algunas situaciones de más riesgo de exposición, como el personal de salud o de seguridad, así que es muy importante eso”.



Vizzotti anticipó que el lunes próximo se realizará una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que integran las autoridades de salud de todo el país, y próximamente un encuentro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el que se analizará “cuándo es el mejor momento para recomendar el próximo refuerzo”.