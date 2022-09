Diamante vive su Motoencuentro: esta noche se presenta Miguel Mateos

Programación

Viernes 9

Sábado 10

Costo de las entradas

Detalle de los valores



Sociedad Piloto santafesino que corrió el Dakar está en el Motoencuentro de Diamante

Con la presencia de moteros de distintos lugares del país, el Motoencuentro de Diamante comenzó a celebrar sus 25 ediciones.La primera jornada incluyó distintas actividades, recorridos y excursiones, taller sobre Seguridad vial, a cargo de la Policía de Entre Ríos; la presentación de Luciano Erbes quien compartió la experiencia de su viaje por la Patagonia; y la ponencia sobre el manejo de motocicletas del reconocido piloto del Dakar de David Tieppo.Luego, se dio paso a Nómades, una banda originada en la ciudad de Victoria que incluyó en su repertorio clásicos del rock.Para finalizar, se presentó Cultura Frita, los oriundos de Paraná cerraron la noche con un tributo a una de las bandas iconos del Rock Nacional, Los Redonditos de Ricota.Desde ayer la Ciudad Blanca vive uno de los eventos más importantes de la región y con un predio en óptimas condiciones, donde los puestos comerciales, las distintas carpas, más un lugar destinado para información, están contemplados estratégicamente en toda la extensión del Balneario municipal. Este año, un pórtico de entrada led, da la bienvenida y brinda permanentemente información diaria referente al evento.Recepción y Bienvenida10:00 Hs. | Apertura del evento - Galería de Exposiciones - Museo - Arte Temático (María Dreiling)10:30 Hs. | #Auditorio: El placer de viajar en moto - Laura Rebasti11:30 Hs. | #Auditorio: Arte en motos, objetos y locaciones - Freddy Carrizo14.00 Hs. | #RutasTemáticas: Viñedos Los Aromitos - “Viñedos, ríos, paisajes y sabores”14:30 Hs. | #Auditorio: Presentación de productos - Decon Group Kawasaky16:30 Hs. | #Auditorio: Historia de la motocicleta nacional - Vicente Gutiérrez18.00 Hs. | #Auditorio: Taller de Seguridad Vial - Policía de Entre Ríos18:45 Hs. | #Auditorio: Tendencias de viajes organizados en Moto - Costanera Moto Tour19:30 Hs. | #Auditorio: Manejo seguro de motocicletas - On y Off road con David Tieppo20:15 Hs. | #Auditorio: Cinema motos - Harley a la cubana - Productora Motoneta Cine - Dirección: Fito Pochat20.30 Hs. | Apertura de escenario - Escola do Zamba - Pasistas “Unidos por el carnaval”21:00 Hs. | Inicio de showsAnimal Acosado - Tributo a Héroes Del SilencioElementoMIGUEL MATEOSRecepción y Bienvenida09:00 Hs. | Apertura del evento - Galería de exposiciones - Museo - Arte Temático (María Dreiling)10:00 Hs. | #Auditorio: Historia de la motocicleta nacional - Vicente Gutiérrez10:30 Hs. | #Visitas: Parque Nacional Pre Delta - Sendero del Espinal11:30 Hs. | #Auditorio: El placer de viajar en moto - Laura Rebasti14:30 Hs. | #Auditorio: De Ushuaia a Alaska - Francisco Patxi Otaño15:00 Hs. | #Clínica de Conducción: Prácticas a cargo de David Tieppo#Show Custom By Freddy Carrizo (Galería)15:30 Hs. | #Auditorio: Presentación de productos - Decon Group Kawasaky17.00 Hs. | Caravana por la ciudad - De regreso - Exposición en el paseo gastronómico de la costanera18:30 Hs. | #Auditorio: Tips de preparación de viajes y/o aventuras (Mecánica, navegación, indumentaria, alimentación) - David Tieppo19:30 Hs. | #Auditorio: Cinema motos - Harley a la cubana - Productora Motoneta Cine - Dirección: Fito Pochat20.30 Hs. | Apertura de escenario - Hovi Vera Producciones presenta: Reseña de carnaval Strobel21.00 Hs. | Inicio de showsDocumento Único - Tributo a La RengaMacadamLA MANCHA DE ROLANDOLas entradas se pueden adquirir de forma on line a través del siguiente enlace: https://motoencuentro.diamante.gob.ar/ o al ingresar al predio.Las motos de alta cilindrada tienen un valor de 2000 pesos, tanto para el motociclista como el acompañante. En el caso de las de menor cubicaje, motociclista y acompañante, abonaran 1500 pesos cada uno, accediendo a un parque cerrado dentro del predio.Abonando sólo por única vez este importe, quienes asistan al evento en moto podrán disfrutar de todas las actividades de la grilla oficial de este año. En tanto, quienes asistan solo como espectadores del espectáculo, podrán abonar una entrada diaria.Única vezMotociclista alta cilindrada - 2000 pesosAcompañante Alta Cilindrada - 2000 pesosMotociclista baja cilindrada - Parque Cerrado - 1500 pesosAcompañante baja cilindrada - Parque cerrado - 1500 pesosPeatonesJueves 8 | 800 pesos - Menores (entre 6 y 10 años) - 500 pesosViernes 9 | 2000 pesos - Menores (entre 6 y 10 años) - 500 pesosSábado 10 | 2000 pesos - Menores (entre 6 y 10 años) - 500 pesosEntrada del Buen ContribuyentePara aquellos diamantinos que están al día con sus impuestos, el beneficio del bono para el buen contribuyente, es para este jueves, día de apertura del evento.