Piloto santafesino que corrió el Dakar está en el Motoencuentro de Diamante

El piloto de Casilda, David Tieppo. fue protagonista de distintas competencias nacionales e internacionales, a lo largo de su carrera, el Rally Dakar 2012 y 2014, los desafíos Ruta 40, del Litoral, Guaraní e Inca, son algunas de ellas. Además, el santafesino es guía e instructor de manejo de motos on y off road.Ya instalado en el Balneario municipal, Tieppo, habló sobre su vida y su participación en la edición 2022 del evento. “Voy a estar acompañándolos en este renovado Motoencuentro. Soy piloto de motos, actualmente de rally y de rally ride, pero he pasado por casi todas las características y las diferentes especialidades del motociclismo”.“Estar en este encuentro es una experiencia nueva, nunca tuve la oportunidad de venir y ahora fui invitado por los organizadores para estar presente, dando charlas de manejo seguro, de seguridad, tips de manejo y de viajes, además de hacer recorridos on y off road. Estoy contento de estar en esta provincia que tanto me gusta, yo soy de Santa Fe, así que estamos cerca” comentó.En su primera incursión, este jueves a las 14 horas, encabezará un recorrido off road por el Circuito Rural; Huellas de Costa Grande. Los almacenes centenarios, Ecclesia y Capellino, el Museo Rural y el Establecimiento San Antonio, una casa de té campestre que está rodeada de naturaleza y tranquilidad, son parte del itinerario. Esta actividad se enmarca dentro de la propuesta alternativa denominada “Rutas temáticas” diseñada para esta edición.En tanto, a las 19:30 en la carpa Auditorio, “vamos a hacer una moto temática de manejo de todo tipo de motocicletas. Posiciones de los comandos y del cuerpo, son los temas que trataré” explicó.Ya en la jornada del viernes, la exposición que brindará trata del manejo seguro de motocicletas on y off road. En la carpa Auditorio a las 19:30, compartirá su experiencia, centrándose en el cuidado personal que hay que tener arriba de una motocicleta. “Acá, es algo distinto, es cuidarnos, cuidar al que llevamos y al que viene con nosotros viajando, cuidarnos y saber cuidar también al que no está sobre la moto”. Será una charla muy amena, a mí me gusta mucho compartir, que me comenten también sus experiencias y demás”.Para culminar, dijo: “los esperamos a todos en Diamante, en el predio del Motoencuentro.Va a ser algo totalmente distinto a lo que se venía haciendo, se apunta a pilotos, a amantes del motociclismo, a motociclistas de todo tipo y disfrutaremos de una experiencia muy linda”.