Hallan centro de explotación en casa donde funcionaba fundación contra la trata

En Villa San Antonio, Salta, se realizó este miércoles, un allanamiento en una casa donde se encontró una fundación contra la trata de personas y, al lado, un centro de explotación de mujeres.El presidente de la Fundación Volviendo a Casa, Marcelo Nieto, le contó a TN que la vivienda donde opera su organización está dividida por una pared y es por este motivo que no se habían dado cuenta de lo que ocurría.Hace un año, cuando mudaron su fundación a ese lugar ubicado en la calle Astigueta al 612, la división estaba hecha y ya había mujeres que estaban del otro lado de la pared.Esto se debe a que previamente en el lugar funcionaba un centro de explotación. Sin embargo, estas personas habían dicho que solo iban a quedarse por una semana -el tiempo que les dio la Justicia- porque no tenían adónde ir, según explicó Nieto.Con el correr de los meses, terminaron usurpando esa parte del domicilio y desde la fundación empezaron a notar movimientos extraños. “Aparentemente se volvió a armar”, sostuvo Nieto, refiriéndose al lugar de explotación que ya existía antes.Ante esta situación, la organización decidió ir a la Justicia: “Nos dimos cuenta y por eso efectuamos la denuncia. Estos lugares son peligrosos”.Tras el allanamiento realizado en la mañana de este miércoles, el presidente de la fundación relató que varias de las mujeres desalojadas decidieron participar en programas de asistencia que brinda el Gobierno, aunque otras optaron por no hacerlo.Sobre lo que puede llegar a pasar a futuro, Nieto expresó: “Tememos por algún tipo de represalias”. Por el caso, hubo detenidos, aunque no trascendió la cantidad debido al secreto de sumario.En base a lo ocurrido, señaló lo particular de la situación: “Lo paradójico es que ahora fue al lado de nuestra cede”. A su vez, remarcó que a futuro la intención es que todo el lugar vuelva a estar en manos de su fundación, que antes se desempeñaba en la ciudad de Tartagal.