Meteorología: precisiones sobre un fenómeno que preocupa para los próximos meses

Anuncian para primavera algo que pasó solo dos veces desde 1950: la tercera primavera consecutiva con La Niña. Al escenario ya conocido de falta de agua, se le suma la proyección de temperaturas que se irían elevando muy por encima de lo normal para el cierre de la primavera y comienzos del verano.El especialista ratificó que “se consolidan los pronósticos que indican la persistencia de La Niña para los próximos seis meses, con una probabilidad del 70% para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, y del 55% para el trimestre diciembre-enero-febrero”.Con estos recientes datos difundidos en un comunicado por la Organización Meteorológico Mundial,. “Esto no solamente responderá a la presencia de La Niña con un enfriamiento de las aguas del Pacifico ecuatorial oriental, sino también a una fase negativa de otra teleconexión llamada Dipolo del Océano Indico (IOD)”, señaló Garavaglia.Bajo este escenario, refirió que “”.Remarcó que “la primera quincena de septiembre viene mostrando un panorama desolador” en cuanto a precipitaciones y estimó que “probablemente sea solo un breve adelanto de lo que serán los”.El especialista manifestó que “si hay algo de lo que se habla mucho menos bajo el actual escenario y las últimas previsiones, es de las temperaturas”.Luego de haberse registrado el quinto otoño más frio de los últimos 62 años, y un comienzo de invierno que siguió en la misma sintonía, lasfueron morigerándose y las proyecciones con el correr de los próximos meses indican queCon el correr de los meses, “vemos como las anomalías positivas de temperatura se extienden también hacia el norte argentino, y particularmente hacia diciembre se intensifican notablemente”.Se prevén “y el norte de Buenos Aires hacen pensar en un”.Aclaró al respecto, que “esto no es algo que no se haya experimentado en los últimos años. Basta recordar la histórica ola de calor de diciembre de 2013, la más persistente desde que se tienen registros sistemáticos. O mucho más reciente, la caliente primera quincena de enero vivida en Argentina en 2021, quebrándose más de 75 récords de temperaturas (algunos históricos) con 19 ciudades del país habiendo registrado su noche más cálida en la historia, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional”.El meteorólogo consideró que “estas primeras tendencias para lo que será”, aunque aclaró que “hay que tomarlas con prudencia, pero siendo conscientes que el contexto ayuda a que este escenario sea bastante probable, con temperaturas medias por encima de lo normal y”, completó en