La baja de temperatura se hace notar: cómo estará el tiempo el fin de semana

Tal como estaba pronosticado, la rotación de viento al sur que se produjo el jueves por la tarde, trajo consigo un notorio descenso de las temperaturas. Incluso, este viernes a la madrugada, pese a que los registros térmicos en Entre Ríos oscilaban entre los siete y 10 grados, las sensaciones térmicas en ciudades como Victoria rondaban los cuatro grados.El meteorólogo Alejandro Gómez, había anticipado enque los vientos persistirían en las primeras horas de la mañana de hoy, pero con el avance de la jornada los mismos irían disminuyendo.Las temperaturas máximas no superarían los 19 grados.El sábado la mañana será “fría mínimas con tres o cuatro grados. Probables heladas, no intensas, en zonas suburbanas. Cielo poco nuboso”, con registros térmicos máximos “por debajo de 20 gados”, adelantó el especialista.Domingo con buenas condiciones: “Incremento temporario de la nubosidad en las primeras horas y temperaturas un poquito más elevadas que el sábado a la tarde”, anticipó el meteorólogo.“Las perspectivas del fin de semana serían agradables, con frío el sábado a la mañana y muy fresco el domingo”, resumió.Finalmente, el pronosticador dijo que el “lunes similar estará al domingo con lento aumento de temperaturas. El martes habría un pequeño refuerzo de aire fresco. No se avizoran perspectivas de lluvias en lo inmediato. La inestabilidad recién podría darse hacia fines de la semana venidera”, completó.