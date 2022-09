Crimen de docente en Concordia:"Acusado nunca declaró ni mostró arrepentimiento"

Policiales Prisión perpetua para el acusado de asesinar a una docente en Concordia

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, conformado por los vocales Ives Bastián, Aníbal Lafourcade y Mariano Caprarulo, realizó el adelanto del veredicto contra Rafael Soto.Al respecto, el fiscal Fabio Zabaleta, dijo aque “es uno de los casos más graves y conmocionantes que hemos tenido en Concordia. La Policía hizo un excelente trabajo, tanto en lo humano como en lo profesional. Se arrancó así con un camino de recolección de evidencias, estudios y análisis, que hoy nos permitió enfrentar un debate y conseguir este veredicto”.“A Soto se le dio prisión perpetua”, confirmó y explicó que “al principio todo fue muy confuso. Cuando nosotros llegamos al hecho no sabíamos quién era la nena que estaba con Soto, si era su hija, si era la hija de la víctima. Fue todo un momento de confusión en medio de un hecho tan grave”.Asimismo, remarcó que “Soto en ningún momento declaró, ni en la etapa de investigación ni después. No mostró arrepentimiento porque no declaró en todo el debate”.“Soto había tenido vinculación comercia con la víctima, ya que en dos oportunidades fue a arreglarle artefactos eléctricos”, agregó.Indicó que “nos jugó mucho en contra el 2020, la pandemia, fue un año perdido porque estuvimos prácticamente sin actividad. La causa fue remitida a juicio a principio de año y después llevó casi seis meses”.