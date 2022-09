Niño limpió una plaza para poder jugar y fue reconocido por su actitud ciudadana

Felicitado

Proyecto ciudadano

Enseñanzas

A fines de agosto, la localidad de Elortondo se conmovió con la actitud de un niño, Francisco, quien fue fotografiado mientras limpiaba una plaza del pueblo donde había basura arrojada imprudentemente por vecinos. Su objetivo final era poder jugar en ese lugar al fútbol.Este gesto, que no solo beneficiaría al pequeño sino a todo el barrio, fue captado por una vecina, Clau Chazarreta, y fue compartido en las redes, donde se difundió rápidamente por el accionar de Francisco.El día después, el niño sería reconocido con un presente y una carta de la presidenta comunal de la localidad, María Isabel Bosco. El tío de Francisco, Darío, contó en sus redes lo que había pasado y nuevamente Francisco estuvo en boca de todos.Finalmente, este miércoles, desde la Comuna de Elortondo comunicaron que “aprovechando un alto en la agenda, María Isabel recibió a Francisco y a su tío en la Comuna, para charlar sobre todo esto que pasó y para felicitarlo personalmente por esta actitud tan grande”.Pero no todo terminó ahí. “Francisco pidió por la colocación de un cartel en esa zona para concientizar a las personas de que no deben arrojar basura en cualquier lugar y sobre todo, para que se respeten los espacios públicos. Así que próximamente, vamos a estar dando otro paso, pero esta vez junto al protagonista de historia, colocando la señalización correspondiente”, cuentan el enorme gesto del chico y su calidad de conciencia, indicóLa historia del pequeño se hizo pública en la localidad santafesina de Elortondo, cuando una vecina captó el momento y lo compartió en sus redes.“Un gesto simple, sencillo y potente, con un montón de enseñanzas para quienes debemos dar el ejemplo: los adultos. ¡Gracias Francisco por tus enseñanzas, tu educación, compromiso y voluntad para cambiar el mundo!”, culminan.