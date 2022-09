Viento cambiará hoy al sur: en qué momento del día será y cómo seguirá el tiempo

Internacionales Advierten que inusual fenómeno meteorológico generaría severas consecuencias

El meteorólogo Alejandro Gómez señaló enque para”, lo cual “se debe a que mantenemos un nivel muy bajo de humedad.Es por ello, que solamente se espera un incremento de la nubosidad. Precisó que el. Habrá rotación de vientos al sur, con algunasAdemás, alertó sobre una probable “reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y muy baja la probabilidad de lluvias en el sur de la provincia. También podría verse afectada la zona por el humo del Delta”.Gómez advirtió que el viernes habrá “baja sensación térmica. Persistirá el viento hasta media mañana y luego disminuiría su intensidad”.Las máximas no superarían los 19 grados, lo que significará una sensible disminución en comparación con la jornada de hoy. Por la tarde, ya habrá poco viento.El sábado la mañana será “fría mínimas con tres o cuatro grados. Probables heladas, no intensas, en zonas suburbanas. Cielo poco nuboso”, con registros térmicos máximos “por debajo de 20 gados”.Domingo con buenas condiciones: “Incremento temporario de la nubosidad en las primeras horas y temperaturas un poquito más elevadas que el sábado a la tarde”, anticipó el meteorólogo.“Las perspectivas del fin de semana serían agradables, con frío el sábado a la mañana y muy fresco el domingo”, resumió.Finalmente, el pronosticador dijo que el “lunes similar estará al domingo con lento aumento de temperaturas. El martes habría un pequeño refuerzo de aire fresco. No se avizoran perspectivas de lluvias en lo inmediato. La inestabilidad recién podría darse hacia fines de la semana venidera”, completó.