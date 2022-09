En 2022 los casos de gripe y neumonía superaron niveles prepandémicos

Tras las restricciones en la movilidad dentro y entre las ciudades durante 2020 por la pandemia por el coronavirus, otros patógenos comunes, como los que causan las gripes y las neumonías, habían reducido su transmisión en la Argentina. Pero este año 2022 los niveles de circulación de esos gérmenes han vuelto a aumentar y los casos de gripe y neumonías ya superaron a los del año anterior a la pandemia.



En 2022 se han reportado en 719.065 casos de gripe, según la última edición del Boletín Epidemiológico Nacional, que elabora el Ministerio de Salud de la Nación. La incidencia acumulada ha sido de 1555 casos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que la incidencia de gripe creció el 21% con respecto al registro de 2019, el año anterior a que se declarara la emergencia de salud pública por el COVID-19.



En 2019, se habían notificado 576.744 casos de personas diagnosticadas con el virus de la influenza, que causa la gripe. La incidencia acumulada fue de 1.283 casos por cada 100.000 habitantes. Al año siguiente, cuando el confinamiento masivo obligó a estar más tiempo en los hogares y se redujeron las reuniones sociales en espacios cerrados, el nivel de casos de gripe bajó más del 60%. En cambio, en 2021 los casos de gripe subieron el 21%.



En 2022 siguieron aumentando y superaron al nivel que se había alcanzado en 2019. Si bien la gripe afectó a personas de todas las edades, el mayor número de muestras positivas se dio en el grupo que tiene entre 25 y 34 años y en el que tiene entre 45 y 64 años.



Este año la circulación del virus de la gripe fue inusual en la Argentina. Porque empezó a transmitirse con más frecuencia durante el verano, y fue a partir de la circulación del virus de la influenza A H3N2. La circulación de este subtipo de virus, que había predominado en el hemisferio Norte, había sido detectada en diciembre del año pasado. Predominó luego en gran parte de las personas que han tenido gripe durante este año. En la primera quincena de febrero, ya se habían informado 794 casos confirmados de gripe A H3N2.



¿Por qué los casos de gripe ocurrieron en el verano? “La cepa del virus de la influenza A H3N2 había empezado a circular en el hemisferio Norte y fue incorporada en la vacuna en setiembre pasado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual, en diciembre del año pasado y los tres meses siguientes las personas aún no tenían la vacuna actualizada que los podía proteger contra la gripe A H3N2 en la Argentina. A partir de marzo, se empezó a inmunizar con la vacuna que sí incluye esa cepa del virus”, explicó a Infobae la doctora Silvia González Ayala, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y consultora en infectología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.



La suba de casos de gripe siguió hasta alcanzar en abril pasado más del 50% de la positividad en las muestras que se analizaban. Desde entonces los casos empezaron a bajar. En agosto pasado, la positividad para gripe era solo del 2,38%. Desde el inicio del año hasta la tercera semana de agosto, se reportaron 97 muertes por gripe en el país.



“Como el virus de la gripe circuló antes de su temporada habitual y como la gente había estado menos expuesta al patógeno durante 2020 y 2021, este año hubo más personas afectadas. Aún sigue habiendo casos de gripe en septiembre. Con respecto a la vacunación, la tasa se está recuperando en 2022: es mayor que en 2021. Pero no alcanzó a los valores de 2020. Ya en junio pasado, el 80% del personal de salud tenía la vacuna antigripal y la cobertura también había alcanzado al 42% de los niños y las embarazadas”, comentó a Infobae Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología en CEMIC y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.



En cuanto a la neumonía, se trata de una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Puede ser causada por diferentes microrganismos, como bacterias, virus y hongos. Este año los casos de neumonía reportados hasta ahora son 111.996. La incidencia acumulada es de 242 casos de neumonía por cada 100.000 habitantes. Es decir que fue más del 6% mayor que la de 2019, cuando se registró una incidencia de 228 casos por cada 100.000 habitantes. “En la presente temporada se verifica también un aumento en el número de casos, superando el registrado en los últimos cuatro años para el mismo período”, escribió el grupo de expertos en epidemiología del Ministerio de Salud.



Aún no están disponibles los datos de fallecimientos por neumonías en 2022. Pero esas infecciones ya venían preocupando a los especialistas en neumonología desde antes de la pandemia a pesar de que hay vacunas que protegen contra algunos de los patógenos que pueden causarlas. De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la mortalidad por neumonía presenta un aumento constante del 4,21 % desde 1992 en Argentina. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, se habían registrado 32.259 fallecimientos por neumonía en el año 2019, con predominio en el sexo masculino, en bebés y en adultos mayores.



Días atrás, la neumonía recibió la atención mundial por el brote que se detectó en la capital de Tucumán. Se trató de casos de neumonías bilaterales y el sábado pasado se informó que la bacteria Legionella era la causante del brote asociado a un sanatorio privado. Hasta ayer se habían notificado 22 casos, de los cuales 6 fallecieron.



Con respecto a las neumonías por diferentes patógenos en el país, el aumento de los casos en 2022 estaría relacionado con la mayor movilidad de las personas tras la liberación de las restricciones de 2020 y con que no todas las personas se habrían vacunado el año pasado según la recomendación oficial, según el doctor Bonvehí.



“Con los cambios en las restricciones, ahora están volviendo a impactar la gripe y la neumonía. Los patógenos están volviendo a su circulación habitual”, señaló en diálogo con Infobae Gabriel Battistella, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires.



Para protegerse contra la neumonía, existe la vacuna del neumococo, que en la Argentina se debe aplicar la primera dosis a los 2 meses de vida. La segunda dosis se aplica a los 4 meses y el refuerzo a los 12 meses. También las personas mayores, las personas inmunosuprimidas o con diabetes, fumadores de tabaco, EPOC, entre otras situaciones, deben aplicarse la vacuna del neumococo según diferentes esquemas.



En tanto, la vacuna antigripal está indicada una vez por año. En el país, es obligatoria para el personal de la salud, personas de 65 años o más, lactantes, personas gestantes, después del parto y en personas y en personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.



