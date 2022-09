Adolescente entró a robar a una cancha de fútbol y fue atacado por un pitbull

Un adolescente de 13 años sufrió graves heridas tras ser atacado por un pitbull en el interior de un predio en el cual funciona una cancha de fútbol y donde el menor habría ingresado para robar.



El hecho sucedió este miércoles en el barrio General Paz de Santiago del Estero en la propiedad situada en la intersección de Chacho Peñaloza y Vera Cruz.



Según informo Diario Panorama, los primeros datos señalaron que el menor habría ingresado al lugar saltando una tapia perimetral y se encontró con el animal que lo atacó provocándole fracturas en la pierna derecha y brazo izquierdo y heridas en el cráneo, donde presenta pérdida de masa encefálica.



Además, se indicó que, al escuchar los ruidos, uno de los propietarios de la cancha auxilió al adolescente que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado.



"Me levanté al escuchar un ruido muy fuerte, con gritos, llantos y ladridos. Golpeaban la puerta de mi casa, constantemente y con insistencia. Abro y encuentro a la criatura herida. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que otras personas lo hicieron saltar para que entre a robar y se encontró con los perros", señaló el hombre en diálogo con Radio Panorama.



En tanto, el dueño del predio dijo que, a pesar del nerviosismo, fue a "pedir auxilio" debido a que "no sabía que hacer por la desesperación", tras lo cual manifestó: "Es una cancha de fútbol 5 y está todo cerrado. Han saltado una tapia de placa. No fue una sola persona, incluso vimos rastros de motos afuera".