Graban pelea de chicas al salir de escuela: “es preocupante”, dicen autoridades

Dos chicas protagonizaron una violenta pelea al salir de la Escuela secundaria San Martin, ubicada en Concejal Veiga y San Lorenzo, de la ciudad de Concordia, pudo confirmarA partir de la situación, autoridades escolares tomaron medidas en el conflicto, mientras que, desde la Dirección Departamental de Escuelas, dieron a conocer las acciones que se llevan adelante.

Fabián Vallejos, Director Departamental de Escuelas, contó ay agregó que “además de los problemas de convivencia,”, sostuvo el funcionario de la cartera de Educación.y agregó que “por lo que me comentan, una chica es alumna de la Escuela San Martín y la otra que interviene, no es estudiante de la escuela. Ya se está trabajando con la que es alumna y desde la Departamental, hemosy los problemas de convivencia”, sostuvo.la situación que pasa en la escuela y que no escapa a lo que sucede en la sociedad, a la violencia que hay en los medios y en las redes sociales”, afirmó Vallejos y agregó que “, pero otras tenemos que abordar sobre la acción”, señaló el funcionario.Al reflexionar sobre lo sucedido, el Director Departamental de Escuelas de Concordia, “sostuvo que, pero a veces sucede”, dijo Vallejos y agregó que “que muchas veces, no se sabe cómo enfrentar la situación”, señaló.“Hablé con la rectora de la escuela que viene trabajando en la situación hace un tiempo, pero ahora, van a redoblar los esfuerzos y el acompañamiento desde la Departamental”, afirmó a