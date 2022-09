Allanaron el colegio donde se produjo una explosión: el estado de los alumnos

La salud de los estudiantes internados



La fiscalía de instrucción realizó un allanamiento en el colegio Cristo Rey de barrio General Bustos en la ciudad de Córdoba, donde tres alumnos de sexto año resultaron con quemaduras en medio de un experimento fallido en una clase de química.Durante el procedimiento “se incautó valiosa prueba a los fines de esclarecer los hechos”, resaltó el MPF.Al mismo tiempo, “se dispuso la cooperación de las áreas técnicas de policía judicial y se espera el resultado del informe de bomberos para avanzar en la pesquisa”.Aparentemente, la combustión se habría producido por “imprudencia de un estudiante que no habría acatado todas las indicaciones de la docente”, dijo la directiva."Está estable y el pronóstico es alentador". Con esas palabras desde el Instituto del Quemado actualizaron el parte de salud de Valentina, la joven que se encuentra en terapia intensiva tras un experimento fallido en el colegio Cristo Rey.Lo que ocurrió en la mañana de este martes causó conmoción en Córdoba y la adolescente se llevó la peor parte. Tiene el 15 por ciento de su cuerpo quemado y habrá que esperar su evolución en las próximas 24 a 48 horas.El jefe de guardia del establecimiento, Martín Rapetti, le contó a Telenoche que Valentina está en lo que se conoce como fase de resucitación. Significa que el tratamiento se lleva a cabo con líquidos para la hidratación de las zonas quemadas.La estudiante de sexto año del Cristo Rey de barrio General Bustos tiene afectadas las vías aéreas y por eso continúa con asistencia respiratoria mecánica. El fuego le alcanzó las manos, el cuello y el rostro, y la mitad de esas quemaduras son profundas.Benjamín es el otro de los adolescentes que sigue internado en el Instituto del Quemado. Afortunadamente su salud no corre peligro. Sufrió quemaduras en el 4 por ciento de su cuerpo y pasará la noche en el centro médico "por precaución". Se espera que este miércoles reciba el alta.Justamente el padre del chico sumó su testimonio del caso en diálogo con Telenoche. Desde el centro de salud, habló sobre la situación de su hijo en particular: "Tiene las ampollas propias de una quemadura de este tipo en la cara y en el cuello".Sobre el experimento, afirmó que era "uno típico de los que se realizan en clases de química". "Se generó una ráfaga de fuego que no se esperaban", agregó el hombre.Contó que su hijo Benjamín alcanzó a girar su cuerpo cuando comenzó el fuego y "por eso tiene esa mitad del cuerpo quemada". Por el contrario, según le confiaron testigos, Valentina estaba en otra mesa de trabajo y se movió hacia la llamarada, sufriendo peores consecuencias.