Un remolcador derramó combustible en el río Paraná: videos de la enorme mancha

Un remolcador derramó combustible en el río Paraná y las fuerzas de seguridad intervinieron. Iniciaron una investigación ante la Justicia mientras la mancha en el agua se traslada a zona chaqueña.

Ayer al mediodía un grupo de trabajadores de la Dirección de Recursos Naturales navegó por las costas del Paraná e identificó una barcaza, de bandera paraguaya, que derramaba combustible sobre el Paraná.Según informó la Prefectura Naval Argentina, “en la margen derecho. Cuando notaron esta pérdida se amarró de inmediato y se procedió con el protocolo de seguridad colocando las barreras de contención”.

El accidente se desarrolló sobre el Paraná a la altura del kilómetro 1.238 en cercanía a Paso de la Patria en un lugar conocido como “Zona del Planchón”. Se trató de una remolcadora (matrícula 2307) con nueve barcazas,“Nosotros dimos alerta a la Prefectura Naval Argentina. A las filmaciones las hizo un guardafauna de Recursos Naturales que dio aviso a las autoridades nacionales”, contó al diariode Corrientes Agustín Portela, director de Recursos Naturales. Según indicó, efectuaban controles, ya que“Prefectura Naval Argentina dio aviso a la Justicia Federal y”, destacó el funcionario. Según detalló Prefectura el Juzgado Federal de Corrientes intervino junto con la Armada Paraguaya. Además, tomaron muestras del agua para ser analizadas.

“No tenemos injerencia, porque si bien trabajamos en coordinación, correspondía a Prefectura para que no haga superposición de fuerzas”, indicó Portela. “No tenemos la parte ambientalista como para dar detalles de eso”, mencionó.Por su parte, Mario Salvia, interventor del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente detalló que hasta el momento Prefectura Naval Argentina no informó lo sucedido al instituto. “De eso se encarga la fuerza nacional porque esto es cateterizado como un incidente, un accidente que debe tener mecanismos de contingencia”, sostuvo.Más allá del hecho puntual, el accidente tiene repercusiones en el ambiente. Diferentes ONG ambientalistas y de pescadores deportivos manifestaron su pedido de acción ante lo sucedido.“Más allá de que, como bien sabemos, el río escurre el agua y que esto se está moviendo, sigue siendo una contaminación que se expande por todo el río Paraná”, detalló al diario correntino el ambientalista Luis Martínez.Según detalló Portela,. Más allá de la fauna íctica, si un animal ingiere agua del río va a estar contaminado con estos residuos”, sostuvo el especialista.“Si bien sabemos que las autoridades no la pueden limpiar es algo que se puede prevenir. No es la primera vez que sucede y en más de una oportunidad tuvimos este escenario donde se le ha reportado a las autoridades correspondientes. Se necesitan los controles sobre las embarcaciones que navegan sobre nuestro río Paraná”, destacó.