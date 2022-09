Conflicto salarial en LT15: Buscan consensuar una propuesta de pago de sueldos

Trabajadores de LT15 atraviesan una complicada situación laboral por atrasos en los pagos de sus salarios. La emisora es histórica en Concordia y es una de las radios AM más importantes de la provincia.



Desde hace algunos meses, la empresa responsable de la emisora, “Difusora Entrerriana S.A”, decidió “pagar los sueldos en dos cuotas quincenales”, indicaron. Luego, con la llegada de un nuevo Jefe de Operaciones, la situación se dificultó aún más.



En muchos casos hay atrasos en el pago de hasta un mes, mientras que a otros trabajadores todavía se les debe más de la mitad del medio aguinaldo correspondiente a la primera parte del año.



Se supo que la empresa tampoco cumplió con las recomposiciones salariales acordadas en la última paritaria cerrada con el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO). Allí se dispuso un incremento en el sueldo de un 18% en abril y un 10% en mayo.



El conflicto llegó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que le dio a la empresa un plazo de 10 días hábiles para elevar una propuesta. Trabajadores aseguran que “no la presentaron, se excedieron en el tiempo estipulado y siguen sin pagar”.



Al respecto, Emiliano Delgado, Director Provincial del Trabajo Regional Concordia, dijo a Elonce que “los trabajadores de la LT15 solicitaron una intervención a través del área de conciliaciones para arribar a algún acuerdo en cuanto a los conceptos salariales. Se llevaron a cabo algunas audiencias. Estamos viendo para que las partes puedan acercar sus posiciones y resolverlo”.



“Hasta el momento no hemos tenido respuestas de ambas partes. Se está trabajando en la manera más amplia. En caso de que no acuerden, se deberá judicializar el reclamo”, aseguró.



Comentó que son más de 10 las personas que están reclamando a la empresa. “Algunos tienen 20 años y más de trabajo. Ellos están preocupados porque tienen miedo de perder su fuente laboral. Nosotros relevamos aportes y contribuciones, la enviamos a AFIP y estamos esperando la respuesta”, comentó.



Aseguró que “nosotros estamos mediando. Los trabajadores están esperando alguna propuesta para que se cumpla con el pago de salarios atrasados. Hay que hacer un relevamiento de los números de los que se está hablando y hacer un plan de pago. Luego se debe continuar con los salarios al día”.



Confirmó que hasta el momento “la empresa no hizo ninguna propuesta”.