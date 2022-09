Anmat ordenó retirar del mercado medicamentos oftalmológicos y cicatrizantes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) solicitó hoy el retiro del mercado de dos medicamentos, uno oftalmológico y otro cicatrizante, se informó oficialmente.



El primero de ellos es un medicamento oftalmológico, conocido como Dorzolamida T Dorf, debido a que se detectaron valores de osmolaridad fuera de especificación, informaron desde la entidad de control.



La concentración osmótica, normalmente conocida como osmolaridad, es la medición de la concentración de solutos, definida como el número de osmoles de un soluto por litro de solución.



La entidad de control solicitó el retiro del medicamento cuyo número de certificado es 50913, lote 020Z01 y con fecha de vencimiento marzo de 2024.



El segundo medicamento es un producto cicatrizante, antiséptico y anestésico local conocido como Sulfadina, producido por el laboratorio Biosintex S.A, en donde la entidad de control detectó un método no autorizado por esta Administración.



Según la Anmat, para el lanzamiento de este producto se utilizó, en la cuantificación de Vitamina A Palmitato, un método no específico y no autorizado la Anmat.



La entidad de control solicitó el retiro de la crema Sulfadina en envase de 400 gramos cuyos lotes son : 57761, vencimiento: 06/23; 59471, vencimiento: 07/23; 64381, vencimiento: 08/23; 805Y1, vencimiento: 11/23; y 96332, vencimiento: 03/24



Además solicitó el retiro de los envases de 30 gramos del mencionado producto con los siguientes lotes: 23890, vencimiento: 09/22; 64381, vencimiento: 08/23; 776Y1, vencimiento: 11/23; 96332, vencimiento: 03/24; y 02042, vencimiento: 04/24.



En ambos casos, la Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población abstenerse de utilizar los lotes detallados.