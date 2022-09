Tres alumnos quemados en un experimento: una estudiante en terapia intensiva

Una alumna que cursa el sexto año de secundaria en un colegio de la capital de Córdoba quedó internada hoy en terapia intensiva a causa de las quemaduras de primer grado que sufrió durante un experimento en una clase práctica de Química, mientras otros dos estudiantes recibieron lesiones de distinta gravedad.



El hecho fue reportado en el colegio Cristo Rey de la capital cordobesa, cuya directora, Alejandra Olmos, manifestó a los medios locales que todo se generó por la “imprudencia de un estudiante que no acató las normas de seguridad indicadas por la docente”, por lo cual hubo una “combustión mayor en el experimento” que estaban realizando.



La adolescente de 17 años que permanece internada en terapia intensiva del Instituto del Quemado es hija de un camarógrafo del Canal 12 de Córdoba, quien declaró a los medios locales que tiene "toda la cara quemada" y está "muy hinchada".



Colegas del padre de la joven accidentada comentaron a Télam que esta tarde el cuadro seguía siendo grave y que esperan el próximo parte médico para saber la evolución de la estudiante.



"Está en terapia, intubada, hay que esperar que se desinflamen las vías respiratorias", relató compungido el padre de la joven alumna del sexto año del colegio ubicado en el barrio General Bustos de la capital provincial.



El incidente ocurrió en el laboratorio de ese establecimiento educativo cuando los alumnos se encontraban en clase práctica de Química.



El jefe de Guardia del Instituto del Quemado, Martín Rapetti, informó a la prensa local que una de las alumnas está en terapia Intensiva con quemadura del 15%, otro alumno quedó internado en sala común con 4% de quemaduras y un tercero solo tenía heridas superficiales y fue dado de alta.



Sobre el caso de Valentina, la paciente más grave, agregó: “Está quemada en un 15 por ciento, son quemaduras profundas y tiene afectadas las vías aéreas”.



“El otro chico tiene quemaduras intermedias, en 48 horas seguro se dará de alta. Somos optimistas, hay que ver, 48 horas son fundamentales para ver el pronóstico”, sostuvo.



A su vez, el padre de la joven que sufre el cuadro más grave agregó: “Tenían que hacer un trabajo y el colegio no estuvo presente en esto, se quemó la cara, los brazos, los hombros, la garganta, el colegio un desastre, todo el tiempo molestando, pidiendo plata y no había una profesora prestando atención”.



Y por último, lamentó: “Tiene destruida la cara mi hija”.



Empero, el comisario Fabián Tissera, de la Brigada de Materias Peligrosos de la policía local, dijo a los medios que los mismos alumnos controlaron el incidente rápidamente con un extintor, que dos de ellos resultaron con quemaduras leves de primer grado” y fueron derivados al Instituto del Quemado, y que un tercero fue retirado por sus padres.



Una mujer, mamá de alumnos de otros cursos, fue testigo del hecho y dijo a Canal 12 que estando a metros de la sala del laboratorio no escuchó la explosión pero sí los gritos de los alumnos.



“Salió un varón con el abrigo todo prendido fuego, se lo sacó, salió la secretaria y con ella le ayudamos, en la desesperación a apagar el fuego que le quedaba un poco en la cabeza”, añadió.



“A los dos segundos sale la nena, que fue impresionante porque estaba prendida fuego gritando de miedo, dolor, desesperación. Ella sí se dirigió al patio, que ahí es donde salen los compañeros con los matafuegos y otro nene también herido, y estaban todos conmocionados”, relató la mujer.



“Fueron un minuto, máximo dos minutos, rápido vinieron los directivos, profesores, llamaron a las ambulancias, los bomberos, y todos se movieron a auxiliar a los chicos, más que nada a esta criatura (la joven) que estaba en el patio y ya se sentía descompuesta y le faltaba el aire”, agregó.



Las clases del turno mañana fueron suspendidas, aunque por la tarde se desarrollaron con normalidad, luego de que los bomberos inspeccionaran la escuela y determinaron que no había riesgos.



A su vez, la institución envió un comunicado a las familias de los alumnos afectados, en el que calificó el hecho como un "incidente" e indicó cómo continuaría la actividad en el establecimiento educativo.