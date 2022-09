Discapacidad: denunciaron atrasos en los pagos que deben cumplir obras sociales

Padres y familiares de niños con discapacidad se manifestaron frente a Casa de Gobierno, este martes, en Paraná, para denunciar a las obras sociales por la falta de pago a los profesionales que asisten a sus hijos.“Pedí a padres y profesionales que nos acompañen porque nadie está a salvo de casarse con un hombre entero que después tendrá una discapacidad y mi hijo nació con su discapacidad”, fundamentó Zulma, quien se definió como mamá y esposa de un discapacitado. “A los prestadores no les pagan por hasta tres o cuatro meses, y en verano directamente no les pagan; mi hijo llega el viernes a las 16 de APANA y se queda encerrado hasta el domingo si no lo saco”, contó la mujer.“Dios me dio la bendición de llevar en mi vientre a un hijo especial y, hace cinco años, de tener un marido especial. Estoy sola en el mundo, pero la sigo mochilando, por mi hijo y mi esposo”, remarcó Zulma.“Quiero que le paguen a mi señorita”, reclamó Juan, un chico con Síndrome de Down.La hermana de Juan, por su parte, refirió el motivo de su presencia en la manifestación: “Por él tenemos que salir a luchar, porque como a él no lo escuchan, tendrán que escucharnos a nosotros, a su familia”.“Si él no tendría su terapeuta, no tendría educación. Y queremos los derechos que ellos tienen a la educación, como cualquier chico; ellos son especiales, no llevan la maldad en el alma”, destacó. Y agregó: “No cortamos la calle ni hicimos paro; simplemente nos manifestamos con palabras, bombos y carteles para que ellos sean escuchados y no pierdan el derecho a estudiar”.“A los terapeutas no les pagan en tiempo y forma, pero como aman su profesión, siguen haciendo su trabajo, dando clases y la trafic lo sigue buscando de casa”, explicó y apuntó: “Iosper no paga lo que corresponde y las obras sociales salen a los medios a desmentir cosas que no son ciertas porque no cumplen como deberían”. “No se juega con los chicos con discapacidad”, recalcó.Silvia, una terapeuta con 15 años de servicio, se mostró visible emocionada durante la protesta frente a Casa de Gobierno: “Duele todo esto, gastan plata en cosas que no son necesarias…”.“Trabajé en mayo, facturé en junio y tal vez cobre en septiembre. No puedo vivir de la vocación”, era uno de los carteles que podía verse en manos de otras terapeutas.“El recorte es angustiante por los chicos porque Lucas, desde el viernes cuando me retiro, pasa sábado y domingo acostado y solito encerrado”, contó la profesional que acompañaba la manifestación en representación del niño al que asiste.“Vinimos para luchar por los profesionales y por nuestros hijos, porque todos los años pasa lo mismo; los profesionales trabajan y no cobran, y siguen prestando servicio”, repasó otra de las mamás presente en la protesta.En la oportunidad, dio cuenta de la burocracia que rodea a la autorización para las terapias a las que debe asistir su hijo autista, Tomás de 8 años. “Comenzamos los tramites en octubre para mayo y durante esos meses, los profesionales no pueden facturar”, denunció al remarcar que los profesionales “trabajan, tienen un sueldo y quieren cobrar a tiempo”.