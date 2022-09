Del campo a las pasarelas: modelo entrerriano quiere representar al país en Perú

Sociedad Modelos entrerrianos sueñan con representar al país en Perú y solicitan ayudan

Mario Bais y Sonia Pizzeta son modelos de la agencia de Susana Scalvinoni, en Paraná, y ambos fueron seleccionados para participar del concurso Míster y Miss Pacific Universe 2022 que se realizará en Perú. Los entrerrianos oriundos de María Grande se encuentran a la búsqueda de financiamiento para costear los pasajes hasta aquel país. El joven de 25 años contó que realiza trabajos en ganadería y demás tareas rurales "porque en el campo tenes que ser alambrador, mecánico, electricista, de todo".Consultado a Mario cómo llegó al modelaje, éste rememoró: "Siempre miraba las revistas y programas, pero como uno es de campo se dice `que voy a hacer esto´. Pero saliendo, uno se hace conocido y, como quien no quiere la cosa, entré y me contacté con Susana Scalvinoni y Jeremías; empecé a ir a las clases, desde hace un año, y ya participé en desfiles en Paraná y Cerrito"."La vida de campo es muy dura y llega el momento en el que uno se termina cansando y busca algo más para su vida porque es un trabajo rustico y pesado", fundamentó al dar cuenta de su elección por las pasarelas: "Porqué así uno sale de la rutina".En relación a una eventual carrera profesional en el mundo del modelaje, Mario contó: "Vivo con mi mamá, tenemos mucho apego, pero ella siempre me dice que siga y me apoya en todo porque es una oportunidad que se me dio y es un buen futuro para mí".Sobre el certamen internacional, el joven contó que fue su compañera, Sonia Pizzeta, quien le preguntó si se animaba a viajar a Perú. "Yo le dije `sí voy´, pero no lo pensé. Perú no estaba tan cerca…", sintetizó y comentó que "el modelo argentino es muy valorado allá, dicen que es muy bello"."La escuela nos cubre la estadía, pero no el costo del viaje y hasta ayer estaba 150 mil dólares", comentó. Los interesados en aportar su granito de arena para que Mario Bais y Sonia Pizzeta puedan representar a nuestro país en el certamen internacional de modelaje pueden contactarlos a través de sus redes sociales.