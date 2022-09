Chicos de dos escuelas inician campaña solidaria para compañera con leucemia

Menores solidarios

“No todo está perdido”

“Es una bendición”

El deseo de Mely

Melina Sáez, de 17 años, se encuentra internada en Hospital San Martín de la capital entrerriana, tras ser diagnosticada, recientemente, con Leucemia Linfoblástica Aguda, por lo que necesita al menos, 10 dadores de sangre por semana.La joven es oriunda de la ciudad de Santa Elena (departamento La Paz) y concurre al colegio de Nuestra Señora de Fátima. A raíz del diagnóstico, un grupo de estudiantes de dos escuelas, lanzaron una campaña solidaria para colaborar con Melina.La iniciativa surge por inquietud Ludmila (Luly) Benítez (17 años), quien es alumna del colegio público General Manuel Belgrano y al intentar colaborar con Melina, no le permitieron donar sangre, ya que no contaba con la mayoría de edad.Ante esta negativa, propuso a sus compañeros de curso, ayudar a Melina Sáez. Ludmila, charló la idea con su profesora Bárbara Ojeda, quien no dudo de poner en marcha la iniciativa, junto a todos los integrantes de sexto segunda de dicha institución santaelenense.Es que no existen barreras cuando de solidaridad se trata. Por eso, los adolescentes impulsaron una campaña que consiste en Colecta de Alimentos y artículos de limpieza y una Feria Americana.“Quisieron estar presentes para colaborar con la situación de Meli Sáez. Si bien no van al mismo colegio, son compañeros de promo; y viéndose la mayoría de ellos son menores de edad y no poder colaborar con las donaciones de sangre; decidieron hacerse presente con esta iniciativa. Todo lo recaudado será para ayudar a Meli y a su familia”, publicó la mamá de Luly Benítez.Por su parte, la profesora Bárbara Ojeda, se refirió a la importancia de acompañar a los jóvenes y más cuando de ayudar se trata. “Me tomaron por sorpresa, pero me enorgulleció el corazón verlos motivados a organizar una Feria Americana, colecta de alimentos y artículos de limpieza e higiene personal”, dijo la docente y resaltó que “sin dudas son acciones que dejan un mensaje claro que ninguna juventud está perdida, como suelen decir, a veces, quizás como adulto no nos detenemos a escucharlos por ejemplo”, afirmó aLa campaña solidaria se inicia este viernes 09 de septiembre de 14:30 a 18, en el establecimiento educativo ubicado en calle Hipólito Irigoyen, entre Lisandro La Torre y Pte. Perón, de Santa Elena.“Melina se emocionó cuando se enteró de la iniciativa. Jamás imaginamos que otros jóvenes puedan reunirse para hacer esto por mi Melina. No lo esperábamos, incluso, siendo de otro colegio que quiera ayudar y/o piensen en mi hermana, que está atravesando esta situación compleja de salud inesperada”, dijo una hermana de Melina.“A veces cuestionamos tanto la actitud de los adolescentes y en este caso, que dejen de hacer sus cosas y que piensen en como poder ayudar, y ayudarnos, es absolutamente maravilloso. Estamos sin palabras, porque solamente habíamos solicitado dadores de sangre, pero esto es una bendición”, resaltó la familiar de la joven.“Quiero terminar los estudios para luego comenzar Tecnicatura en Granja y Producción Avícola en Uader Sede Santa Elena, pero también trabajar a la par para poder tener mi casa; y si es posible ayudar a mi mamá; es ella quien me dio absolutamente todo sin saber leer o escribir venimos de familia sumamente humilde, y hoy ve a sus hijos orgullosa y eso no se paga con nada”, expresó Melina Saez, quien es abanderada en su escuela.