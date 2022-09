Prohibieron la venta de una miel producida en Entre Ríos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes la elaboración, fraccionamiento y venta de otra marca de miel por "carecer de registros sanitarios" y ser, en consecuencia, “ilegal”.La decisión fue anunciada a través de la Resolución 7070/2020 publicada en la última edición del Boletín Oficia.Allí se deja vedada “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto:

LA DISPOSICIÓN DE ANMAT

En considerandos se informa que “las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta de un particular acerca de la genuinidad del producto”. Intervino entonces el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, que realizó las consultas pertinentes al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de la provincia de Entre Ríos.El objetivo era “verificar si el producto se encontraba autorizado”, lo cual finalmente se desestimó. Porque el ICAB “informó que tanto el producto como la razón social Leocadio Walter son inexistentes”.“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284”, se indica.Por ese motivo, se tomó la determinación de prohibir su elaboración, fraccionamiento y venta,ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.