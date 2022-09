Dinamarca ganó el Mundial del Asado: Argentina quedó en el puesto 51

El campeonato se realizó en Bélgica. Se ubicó Austria en el segundo puesto y el país anfitrión en el tercero. Las razones que explican la mala La World Barbacue Championship (Campeonato Mundial del Asado) se celebró en Bélgica y tuvo un ganador sorprendente que fue Dinamarca, o al menos la sorpresa se generó en este lado del mundo, ya que Argentina, donde el asado es parte de la cultura gastronómica del país, quedó en el puesto 51.La competencia reunió a 80 equipos de todos los continentes y el podio lo completó, junto a Dinamarca, Austria, en el segundo lugar, y Bélgica -país anfitrión- en el tercero.Si bien aún no fue aclarado por el jurado los participantes hicieron saber que el principal motivo por el que los argentinos se ubicaron por debajo de la mitad de la tabla es que la competencia consistió en la cocción en kamado (horno de barro o porcelana de origen oriental) y en la necesidad de cocinar carnes ahumadas basándose en la barbacoa o “asado internacional”, todos puntos en los que los argentinos no están tan entrenados. Los participantes cocinaron a leña, carbón vegetal o combustibles naturales.El Mundial 2022 desafió a los participantes con la preparación de las siguientes categorías de platos obligatorios con guarnición: Ojo de bife, pollo, paleta de cerdo, carré de cerdo, pescado, plato criollo y postre.En realidad la deslucida actuación del equipo argentino no es nueva, ya en 2015 el país quedó último en la misma competencia. Entonces, los participantes nacionales no siguieron las reglas de la competencia y en vez de preparar una salsa barbacoa decidieron hacer el chimichurri, típicamente argentino.En la edición 2022, el país estuvo representado por siete cocineros, todos miembros de la Federación Argentina de Asadores (FAA), seis hombres y una mujer.-Natalí Suárez Pardo: la primera mujer ganadora del Campeonato Federal del Asado organizado por BA Capital Gastronómica. Cocinó el ojo de bife.-Diego Maldonado: el riojano obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Federal del Asado. Cocinó la paleta de cerdo.-Miguel Sosa: porteño y vicepresidente de la Federación Argentina de Asadores. Cocinó el carré de cerdo a la parrilla.-Fernando Cruz: asador jujeño que obtuvo el tercer puesto en la Copa Federación Argentina de Asadores 21/22. Asó el pollo.-Eduardo Frosasco: es cordobés y obtuvo el tercer puesto en la Copa Federación Argentina de Asadores 21/22. Realizó el plato criollo.-Emanuel Bustos: un porteño de trayectoria internacional. Cocinó para los reyes de España y para Lionel Messi. Se encargó del pescado a la parrilla.-Gustavo Gómez: Embajador de España para la Federación Argentina de Asadores. Hizo el postre.La primera representante mencionada había resultado ganadora en agosto último de la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado. Natali Suárez Pardo, de San Luis, no solo resultó vencedora sino que además hizo historia al convertirse en la primera parrillera en alzarse con este galardón.En declaraciones a la prensa realizada el día de la consagración, la mejor parrillera de la Argentina afirmó: “San Luis ganó el campeonato federal”. Asimismo, al explicar las razones de su victoria, la mujer de 39 años resaltó la “importancia de las brasas”, además de analizar los cortes y “el tiempo de cocción” para elegir “qué va primero a la parrilla”.Lo cierto es que esta puntana comenzó su relación con la gastronomía desde muy chica. “El amor por la cocina la llevó a formarse como chef y pastelera. Sus inicios en la parrilla fueron todo un desafío, ya que se trata de un oficio históricamente asociado a los hombres, por lo que le costó hacerse un lugar en el rubro”, resaltaron desde el Gobierno porteño al anunciar esta situación histórica.“Amo cocinar desde muy chica y quiero que San Luis también sea reconocido por su gastronomía por sobre todo la parrilla, ya que contamos con excelente materia prima”, afirmó la experta parrillera y admitió que su paladar opta por las carnes “a punto”.