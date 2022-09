Enfermera detenida declarará por las muertes de los bebés en Córdoba

El miércoles será indagada la única detenida por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.



La enfermera Brenda Agüero, de 27 años, fue detenida el pasado viernes 19 de agosto, en la localidad de Río Ceballos y está acusada de "homicidio calificado reiterado".



La semana pasada, desde la defensa, informaban que el fiscal que investiga la causa, Raúl Garzón, aceptó el pedido de presentarse a indagatoria antes de que se realicen las pericias interdisciplinarias (psiquiátricas y psicológicas), que estaban programadas para este lunes.



Obregón explicó que su defendida asegura ser "inocente": "Ella niega rotundamente haber cometido los hechos que se le han endilgado".



Dijo que su defendida no se desempeñaba en el área de Neonatología, sino en Obstetricia, donde "no tienen contacto con los bebés".



Luis Pareja, otro de los abogados defensores de Agüero, informó en un móvil de radio Universidad que desde la fiscalía les confirmaron que la indagatoria será este miércoles próximo a las 11 de la mañana, en forma presencial.



Aún no hay fecha establecida para realizar las pericias.