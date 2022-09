Último parte médico: Esteban Bullrich continúa estable y se le retiró sedación

El Hospital Universitario Austral difundió el último parte médico de salud de Esteban Bullrich, quien se encuentra estable y con ventilación mecánica en el marco de un tratamiento por neumonía. En 2021, el ex senador había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Desde el centro de salud indicaron, además, que se le retiró la sedación y que el ex ministro de Educación está despierto e interactúa con sus familiares.“El paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación. Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico”, detallaron en el comunicado, firmado por los doctores Pablo Pratesi -jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos- y Fernando Iudica -director médico-.En segundo término, la familia de Bullrich se unió al comunicado para enviar un mensaje de agradecimiento. “La familia aprovecha este parte para contar que van compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y que él las recibe con mucha emoción”, aseguraron.El ex senador, quien debió renunciar a su banca en 2021 tras haber sido diagnosticado con ELA, llegó al Hospital Austral el pasado martes 30 de agosto luego de un cuadro de dificultad respiratoria.El ex senador emprende desde el año pasado una campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA. Bajo esa idea nació la Fundación Bullrich, que organizó actos y eventos informativos. En una de sus apariciones públicas, el ex ministro de Educación contó cómo vive la patología. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo.