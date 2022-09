Casos de Legionella: “Se transmite por vía inhalatoria a través del agua”

La bacteria legionella que desencadenó un brote de neumonía bilateral en el sanatorio Luz Médica de Tucumán son escasas. La infección, que se transmite por vía inhalatoria a través del agua o del aire acondicionado, causó alarma en toda la sociedad ya que el brote infeccioso iniciado en la Clínica Luz Médica de Tucumán suma 19 contagios en total, de los cuales 6 personas murieron.Al respecto, el neumólogo, Luis Larrateguy, informó a Elonce que “se trata de una bacteria que vive en el agua y en lugares de alta temperatura, se la puede encontrar en sistemas de aire acondicionado que no están muy limpios”. Destacó que se puede contagiar “aspirando gotitas del agua potable”.En este sentido, el profesional destacó que “la transmisión se da a través del agua contaminada, no se transmite de apersona a persona”. Además, dejó en claro que esta enfermedad afecta a personas que poseen comorbilidades, como enfermedades obstructivas crónicas, enfermedades metabólicas de larga data, o insuficiencia cardiaca.De esta manera, las personas pueden contraer la enfermedad cuando inhalan las gotitas que contienen las bacterias o al aspirar el vapor que generan las tuberías de aire acondicionados centrales.La infección también puede producirse por aspiración de agua o hielo contaminados, sobre todo en pacientes hospitalizados vulnerables, o por exposición del recién nacido durante los partos en el agua. No hay transmisión directa de persona a persona, señalan en la web de la OMSDe todos modos, aclaró que “Queda mucho por investigar y señaló que la enfermedad se trata con antibióticos, porque en los pacientes “padecen una neumonía bilateral fuerte”.