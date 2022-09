Confirman 8 nuevos casos de neumonía bilateral causados por bacteria legionella

Sociedad Falleció otro paciente por neumonía bilateral y son seis los casos fatales

Ocho nuevos casos de neumonía bilateral causados por la bacteria legionella fueron confirmados este lunes por la mañana en Tucumán. El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, confirmó el nuevo parte. Y además afirmó que no hay pacientes que no tengan relación con el Sanatorio privado Luz Médica de Tucumán. Y todo parece apuntar a la falta de mantenimiento de higiene en la institución médica.Se suman al brote infeccioso de neumonía bilateral que hasta el domingo tenía 11 casos confirmados, con 6 fallecidos. Entre el resto hay dos personas en estado grave, una con asistencia respiratoria mecánica y otra con ventilación no invasiva; y tres bajo tratamiento ambulatorio con seguimiento domiciliario.Los datos se actualizaron este lunes con el cambio en el criterio utilizado para incluir a los “casos vinculados”, ya que no sólo se consideran a los pacientes con neumonía bilateral, explicó Medina Ruiz.. Pudimos lograr un diagnóstico de un brote que puso en vilo a una nación y al mundo, incluso algunos hablaban de virus nuevo que se descartó cuando descubrimos que se trata de una bacteria,. Eso nos genera tranquilidad”, había dicho Medina Ruiz.Además, este lunes está prevista una reunión técnica entre la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para conversar sobre legionella.La legionella es una bacteria que se halló por primera vez en 1975. Se llama así porque el primer brote ocurrió en un centro de exlegionarios.