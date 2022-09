Otro muerto por el brote de Legionella en Tucumán: ya son cinco los fallecidos

Sociedad Confirman que la bacteria legionella causó el brote de neumonía en Tucumán

Qué es la Legionella

Un paciente "vinculado al conglomerado de casos de neumonía" bilateral registrados en Tucumán murió en las últimas horas, por lo que suman cinco las víctimas fatales por esta causa, informó el Ministerio de Salud Pública provincial.El parte agregó que "se trata de un paciente del sexo masculino de 64 años de edad, con comorbilidades, que se encontraba internado en grave estado, en el sector público" por esa enfermedad vinculada a la bacteria legionella, de acuerdo con la confirmación en los laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán".Del otro lado, hay tres infectados que fueron autorizados a regresar a sus domicilios ya que no presentan posibilidad de contagio y su estado de salud es mucho mejor.Según comentó la infectóloga Bárbara Broese en declaraciones ase trata de una enfermedad que tiene una mortalidad del 10 a 20 por ciento, pero que sube casi al 80 por ciento en casos de pacientes con factores de riesgo.Ayer sábado por la tarde la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que la enfermedad que afectó la provincia se trataba de legionella. Hasta el momento, se trataba de una neumonía de origen desconocido, que había atacado a los pacientes internados en el sanatorio Luz Médica de Tucumán.La Legionella es una bacteria que suele encontrarse en el agua dulce, en lagos y arroyos. Pero también aparece en los sistemas de agua de los edificios. Siempre en ambientes cálidos o templados.¿Cómo se puede propagar? A través de los lavamanos, las bañeras de hidromasaje, tanques de agua caliente y calentadores de agua, depósitos de los limpiaparabrisas de los autos, sistemas de tuberías complejos y en las torres de enfriamiento, las estructuras que contienen agua y un ventilador como parte del sistema centralizado de enfriamiento del aire en edificios."La Legionella es una bacteria que se desarrolla en lugares húmedos", explió aRicardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, y detalló que "en general, se desarrolla en los sistemas de aire acondicionado, porque condensan agua y a veces no están bien higienizados, no tienen los servicios como corresponden o los filtros adecuados".Por eso, siguió Teijeiro, "se presenta en lugares cerrados, como quirófanos o un área que esté con estos aires acondicionados y están expuestas todas las personas que trabajan en ese lugar" y destacó que "no se contagia de persona a persona, por lo que no tiene riesgo de ir más allá del lugar en el que el agua está contaminada" con la bacteria."Es una bacteria que se transmite por vía inhalatoria a través del agua o aire acondicionado", describió la ministra Carla Vizzotti este sábado, cuando confirmó el hallazgo. El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, ya había anticipado a Clarín que estaban investigando el agua y los sistemas de aire acondicionado. Según trascendió, uno de los sectores donde coincidieron los afectados por la Legionella fueron las instalaciones de la terapia intensiva.