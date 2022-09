Habló camarógrafo que registró ataque a Cristina: cómo se produjo la cobertura

Cuando bajaba del auto al llegar a su casa en Recoleta, y en medio del saludo de los militantes que se hallaban en el lugar, un joven se acercó con un arma de fuego, gatilló a la cabeza de la vicepresidenta y no salió el tiro.



El ataque quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido.



Javier Altamirano es el camarógrafo de la TV Pública que registró las imágenes que se dieron a conocer públicamente en un primer momento.

Altamirano, en diálogo con Elonce, detalló como fue el registro de esas imágenes y la tarea que tenía asignada en la jornada de este jueves, cuando se dio el ataque a la vicepresidenta de la Nación.



El camarógrafo detalló que este jueves “concurrió como todos los días a cubrir la llegada de la vicepresidenta. Siempre sucede que llega ella, uno tiene la imagen, la sigue mientras camina, grabando, aunque ayer veo de repente un tumulto de gente, había algo raro, pero no me percaté que la habían apuntado con un arma y que le habían gatillado. Ella saludaba a la gente, se sacaba fotos, firmaba libros. Terminé de hacer mi trabajo, le comento al periodista lo que tenía registrado de ese momento, diciéndole que no sabía bien que había pasado. Regresamos al canal y ahí, cuando nos ponemos a chequear el material, se ve que esta persona le había apuntado a Cristina con el arma”.



Al principio, “decían que le habían tirado una botella con agua, tras ver las imágenes pensamos que era una pistola de mentira, pero después con el correr el tiempo se fue confirmando que el arma era de verdad, que estaba cargada. Y después me preguntaba qué hubiese pasado si esa bala salía. Iba a ser algo terrible”, manifestó.



“Como ella siguió saludando a todos, no pensamos que había pasado algo; cuando chequeé el material ahí empezó una revolución con la imagen de lo sucedido”, resaltó el trabajador de la TV Pública.



Y al expresar qué sintió al momento de darse cuenta de qué es lo que había registrado en imágenes, aseguró: “Al principio no caía, después me empezó a caer la ficha de todo y de lo que había registrado. Entendí que esto queda para la historia, y que gracias a Dios no pasó a mayores”.

En la jornada de los hechos “yo estaba ahí, desde las 15, cubriendo la guardia. Había entrado a las 14, me derivaron a Juncal y Uruguay a donde vive Cristina esperando hasta que llegara”, dijo.



Javier Altamirano, desde 2006 se desempeña en la TV Pública, relató.



