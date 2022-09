Tras el cierre, fábrica de Gualeguaychú intenta acordar con cada operario

La planta que este jueves debía reanudar su producción está a puertas cerradas, en silencio. Afuera, a pesar de las lloviznas sus trabajadores mantienen desde hace más de 50 horas un acampe en una precaria carpa.



Los rostros muestran preocupación, pero la lucha por recuperar las 29 fuentes laborales se mantiene activa. Son respaldados por el Sindicato de Empleados de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana con jurisdicción sobre el sur entrerriano.



A dos días del cierre de la planta, sorpresivo y unilateralmente decidido por el gerente de la firma Adrián Yetman, el diálogo parece estancado entre las partes y Resyder decidió tratar de negociar con cada trabajar el pago de las indemnizaciones al recibir un rechazo de parte del gremio.



"Resyder tomó la difícil decisión de cesar su proceso productivo, cerrar su planta industrial ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú y despedir a todos los trabajadores. No fue una decisión grata y la empresa no ha obtenido ningún beneficio, fue la única alternativa que encontró para poner fin a la actividad en forma digna luego de quedarse sin materia prima por los incendios que afectaron la provincia de Corrientes", declararon en un comunicado.



Como parte de este proceso la empresa notificó a los trabajadores de su despido, comenzó a abonar las indemnizaciones a los que aceptaron cobrarlas y "algunos ya firmaron un acuerdo de pago que ha sido presentado a la justicia", indicaron.



Con respecto al personal representado por el Sindicato de Personal de Químicos y Petroquímicos de Zárate, "se ha intentado llegar a un acuerdo que posibilite el pago de las indemnizaciones previstas en la ley, sin embargo, esto no ha sido posible en la negociación colectiva por la posición intransigente de la entidad gremial".



"La empresa debe y quiere cumplir con sus obligaciones y pagar lo que se le adeuda a cada trabajador y, en ese sentido, intentó que esto fuera parte del acuerdo con el sindicato, pero no fue posible", adujeron desde Resyder y comunicaron que se cambiará la estrategia.



Buscarán evadir al gremio e iniciar los contactos con cada uno de los 29 operarios despedidos: "se han iniciado contactos con los trabajadores convencionados para instrumentar el pago con cada uno de ellos. La empresa tiene como objetivo pagar y dar por terminada esta etapa porque es su voluntad cumplir con todas sus obligaciones", concluyeron. (Fuente: Reporte 2820)